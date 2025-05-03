В Госдепе США объяснили, вышли ли они из переговоров между Украиной и РФ

Представитель Госдепартамента США Темми Брюс заявила, что решение о возможном выходе из переговоров будет принимать Дональд Трамп.

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Представитель Государственного департамента США Темми Брюс объяснила свое заявление о том, что Вашингтон больше не планирует выступать посредником в переговорных процессах.

«Существует много фейковых новостей о моих комментариях. Вот правда: в качестве главы Госдепа Марко Рубио заявил, что если не будет прогресса в переговорах между Россией и Украиной в направлении конкретного решения, Соединенные Штаты сделают шаг назад в качестве посредника», — сообщила Брюс в соцсети Х.

Она добавила, что решение о возможном выходе из переговоров будет принимать президент США Дональд Трамп.

«Если и когда это произойдет, будет решением президента. Мы подталкиваем обе стороны к реальному прогрессу», – написала она.

Напомним, Темми Брюс заявила, что США прекращают исполнять роль посредников и теперь стороны сами должны представить свои планы по завершению конфликтов. «Мы не будем посредниками. Мы не будем мгновенно прилетать на другой конец света, чтобы модерировать встречи. Теперь работа должна вестись между двумя сторонами», - сказала Брюс.

Напомним, что вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что между позициями Украины и России относительно видения завершения войны есть "большая пропасть", но в течение следующих 100 дней США будут "сближать" Украину и РФ.

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