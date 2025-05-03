У Держдепі США пояснили, чи вийшли вони з переговорів між Україною та РФ

Речниця Держдепартаменту США Теммі Брюс заявила, що рішення щодо можливого виходу з переговорів буде приймати Дональд Трамп.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Речниця Державного департаменту США Теммі Брюс пояснила свою заяву про те, що Вашингтон більше не планує виступати посередником у переговорних процесах.

«Існує багато фейкових новин про мої коментарі. Ось правда: як голова Держдепу Марко Рубіо заявив, що якщо не буде прогресу в переговорах між Росією і Україною в напрямку конкретного рішення, Сполучені Штати зроблять крок назад в якості посередника», — повідомила Брюс у соцмережі Х.

Вона додала, що рішення щодо можливого виходу з переговорів буде приймати президент США Дональд Трамп.

«Якщо і коли це станеться, буде рішенням президента. Ми підштовхуємо обидві сторони до реального прогресу», — написала вона.

Нагадаємо, Теммі Брюс заявила, що США припиняють виконувати роль посередників і тепер сторони самі повинні презентувати свої плани по завершенню конфліктів.«Ми не будемо посередниками. Ми не будемо миттєво прилітати на інший кінець світу, щоб модерувати зустрічі. Тепер робота має вестись між двома сторонами», - сказала Брюс.

Нагадаємо, що віце-президент США Джей Ді Венс заявив, що між позиціями України і Росії щодо бачення завершення війни є "велика прірва", але протягом наступних 100 днів США "зближуватимуть" Україну та РФ.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.