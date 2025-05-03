В Киеве разворовали более 600 тыс грн во время ремонта вентиляции школы

В столице будут судить руководителя управления образования Святошинской РГА, который отвечал за закупку ремонтных работ.

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В Киеве правоохранители направили в суд обвинительный акт в отношении начальника управления образования Святошинской районной в городе Киеве государственной администрации, который отвечал за закупку работ по ремонту вентиляционной системы помещений одной из школ района.

Как сообщила Киевская городская прокуратура, в октябре 2021 года между Управлением образования Святошинской РГА и подрядной организацией был заключен договор на сумму более 3 млн гривен на выполнение ремонта вентиляционной системы школы.

Установлено, что обвиняемый, осознавая, что управлением непосредственно не был проведен анализ текущих цен на материальные ресурсы, согласовал подрядчику еще до получения экспертного отчета по рассмотрению сметы проекта необоснованно завышенные цены на материалы, которые будут использоваться.

В результате таких действий во время ремонта вентиляционной системы помещений школы бюджету был нанесен ущерб на сумму более 600 тыс. гривен.

Теперь должностному лицу грозит до 6 лет лишения свободы.

В прокуратуре отметили, что обвинительный акт в отношении руководителя частного предприятия, проводившего ремонт вентиляции, был направлен в суд в августе 2024 года.

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