В Житомирской области мужчина двумя ударами в лицо убил женщину

37-летний мужчина был отправлен под стражу на 60 дней без определения залога.

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В Житомирской области мужчину взяли под стражу по подозрению в убийстве женщины и избиении односельчанина. Об этом сообщает Бердичевский горрайонный суд.

Суд принял решение о заключении под стражу 37-летнего жителя поселка Гришковцы, подозреваемого в совершении умышленного убийства и нанесении легких телесных повреждений. Мера пресечения предусматривает 60 дней ареста без возможности внесения залога.

По данным следствия, мужчина пришел в дом своего знакомого, где находилась потерпевшая. Он нанес женщине два удара в лицо, от которых она скончалась на месте. Впоследствии между ним и хозяином жилья возник конфликт, во время которого подозреваемый ударил мужчину рукой, а затем табуретом. Потерпевшему были нанесены телесные повреждения легкой степени тяжести.

В ходе заседания фигурант признал свою вину, раскаялся и просил суд не лишать его свободы на период досудебного расследования.

Однако суд учел доводы прокурора относительно рисков скрытия и возможного давления на свидетелей, поэтому принял решение удовлетворить ходатайство следователя и избрал строжайшую меру пресечения — содержание под стражей.

Постановление можно обжаловать в апелляционном порядке в течение пяти дней (дело №274/2969/25).

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