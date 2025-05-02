На Житомирщині чоловік двома ударами в обличчя вбив жінку

37-річного чоловіка відправили під варту на 60 днів без визначення застави.

Фото: Бердичівський міськрайонний суд

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На Житомирщині чоловіка взяли під варту за підозрою у вбивстві жінки та побитті односельця. Про це повідомляє Бердичівський міськрайонний суд.

Суд ухвалив рішення про взяття під варту 37-річного жителя селища Гришківці, якого підозрюють у скоєнні умисного вбивства та спричиненні легких тілесних ушкоджень. Запобіжний захід передбачає 60 днів арешту без можливості внесення застави.

За даними слідства, чоловік прийшов до будинку свого знайомого, де перебувала потерпіла. Він завдав жінці два удари в обличчя, від яких вона померла на місці. Згодом між ним і господарем оселі виник конфлікт, під час якого підозрюваний вдарив чоловіка рукою, а потім — табуретом. Потерпілому було завдано тілесних ушкоджень легкого ступеня тяжкості.

Під час засідання фігурант визнав свою провину, розкаявся та просив суд не позбавляти його волі на період досудового розслідування.

Однак суд врахував доводи прокурора щодо ризиків переховування та можливого тиску на свідків, тож ухвалив задовольнити клопотання слідчого і обрав найсуворіший запобіжний захід — тримання під вартою.

Ухвалу можна оскаржити в апеляційному порядку протягом п’яти днів (справа № 274/2969/25).

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