Кандидат у президенти Румунії подав до суду на конкурентку

Нікушор Дан звинувачує Елену Ласконі у цифровій підробці.

Фото: News.ro

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Мер Бухареста та незалежний кандидат у президенти Румунії Нікушор Дан подав судовий позов проти своєї суперниці на виборах, очільниці «Союзу порятунку Румунії» Елени Ласконі. Він звинувачує її у поширенні змінених цифрових зображень, які, за його словами, створюють хибне враження про його політичні контакти. Про це повідомляє румунське видання News.ro.

«Я подав позов проти Елени Ласконі за зміну цифрового контенту, цифрову підробку та шахрайство», – заявив Дан. Він також повідомив, що у межах справи запросив технічну експертизу зображень, які оприлюднила конкурентка.

Причиною скандалу стало фото, опубліковане Ласконі 1 травня, на якому нібито зображені Нікушор Дан, колишній очільник розвідки Флоріан Колдеа та ще один незалежний кандидат, екс-прем’єр Віктор Понта. За словами Ласконі, фото, яке вона отримала від третіх осіб, зроблене у грудні 2024 року — невдовзі після рішення Конституційного суду про скасування результатів першого туру президентських виборів. На знімках видно, як усі троє начебто виходять з однієї будівлі.

Елена Ласконі натякнула, що ці зустрічі могли мати політичне підґрунтя, але не навела доказів їхнього змісту. Фото, за її словами, їй «переслали».

Натомість Віктор Понта різко відреагував на публікацію, назвавши зображення «фейком» та заявив, що ніколи не мав спільних зустрічей з Нікушором Даном і Флоріаном Колдею. «Я взагалі не бачив Колдею за останні роки», – додав Понта та пригрозив Елені Ласконі власним позовом.

Скандал спалахнув на тлі активної виборчої кампанії, у якій Нікушор Дан залишається серед фаворитів. Він підкреслює, що вдається до суду, аби припинити поширення неправдивої інформації, яка, за його словами, шкодить не лише його репутації, а й демократичному процесу загалом.

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