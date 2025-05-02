Кандидат в президенты Румынии подал в суд на конкурентку

Никушор Дан обвиняет Елену Ласкони в цифровой подделке.

Фото: News.ro

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Мэр Бухареста и независимый кандидат в президенты Румынии Никушор Дан подал судебный иск против своей соперницы на выборах, руководительницы «Союза спасения Румынии» Елены Ласкони. Он обвиняет ее в распространении измененных цифровых изображений, которые, по его словам, создают ложное впечатление о его политических контактах. Об этом сообщает румынское издание News.ro.

«Я подал иск против Елены Ласкони за изменение цифрового контента, цифровую подделку и мошенничество», - заявил Дан. Он также сообщил, что в рамках дела запросил техническую экспертизу изображений, которые обнародовала конкурентка.

Причиной скандала стало фото, опубликованное Ласкони 1 мая, на котором якобы изображены Никушор Дан, бывший глава разведки Флориан Колдеа и еще один независимый кандидат, экс-премьер Виктор Понта. По словам Ласкони, фото, которое она получила от третьих лиц, сделано в декабре 2024 года - вскоре после решения Конституционного суда об отмене результатов первого тура президентских выборов. На снимках видно, как все трое якобы выходят из одного здания.

Елена Ласкони намекнула, что эти встречи могли иметь политическую подоплеку, но не привела доказательств их содержания. Фото, по ее словам, ей «переслали».

Зато Виктор Понта резко отреагировал на публикацию, назвав изображение «фейком» и заявил, что никогда не имел совместных встреч с Никушором Даном и Флорианом Колдею. «Я вообще не видел Колдею за последние годы», - добавил Понта и пригрозил Елене Ласкони собственным иском.

Скандал вспыхнул на фоне активной избирательной кампании, в которой Никушор Дан остается среди фаворитов. Он подчеркивает, что прибегает к суду, чтобы прекратить распространение ложной информации, которая, по его словам, вредит не только его репутации, но и демократическому процессу в целом.

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