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Интернет-ритейлер Temu отказывается от товаров из Китая в США

13:17, 2 мая 2025
Популярный онлайн-ритейлер Temu отказывается от китайских товаров и делает ставку на продукцию американских продавцов.
Интернет-ритейлер Temu отказывается от товаров из Китая в США
Источник фото: appshunter.io / Unsplash
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Интернет-ритейлер Temu отказывается от модели, основанной на дешёвом импорте из Китая. Теперь компания планирует продавать американцам только товары местных продавцов, пишет агентство Bloomberg.

Temu переходит к модели «локального исполнения заказов». В компании указали, что активно привлекают американских продавцов и будут продавать исключительно их продукцию, которая физически находится в США. Это должно помочь Temu, остающейся китайской компанией, обойти импортные пошлины. При этом цены для американских потребителей обещают не повышать.

Переход Temu происходит на фоне того, что розничные продавцы вроде Shein и Alibaba Group сталкиваются не только со стремительным ростом импортных налогов, но и с отменой освобождения от тарифов «de minimis» для небольших посылок.

«Этот переход должен помочь местным продавцам найти больше клиентов и развивать свой бизнес», — заявили в Temu. Там также отметили, что это «часть постоянного улучшения сервиса».

До прошлой недели Temu добавлял отдельную плату при оформлении заказа. Shein также повысил цены в США — на некоторые товары более чем на 300%.

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США Китай

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