Верховный Суд высказался относительно запрета ухудшения положения обвиняемого

Кассационный уголовный суд Верховного Суда выразил позицию относительно распространения запрета ухудшения положения обвиняемого на все последующие случаи нового рассмотрения в суде первой инстанции, независимо от того, сколько раз будет осуществляться рассмотрение в суде первой инстанции в этом же производстве.

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Запрет на ухудшение положения обвиняемого, который возникает после отмены решения суда первой инстанции апелляционным судом по основаниям, не указанным в ч. 2 ст. 416 УПК, продолжает действовать на весь последующий период уголовного производства в отношении этого обвиняемого, распространяясь на все последующие случаи нового рассмотрения в суде первой инстанции, независимо от того, сколько раз будет осуществляться рассмотрение в суде первой инстанции в этом же производстве.

На это указал Кассационный уголовный суд Верховного Суда в постановлении от 6 марта 2025 года по делу №953/10671/21.

Обстоятельства дела

Приговором местного суда от 9.12.2021 обвиняемый был признан виновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 307 УК, и ему было назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет с конфискацией всего его личного имущества.

Постановлением апелляционного суда от 1.02.2022 этот приговор был отменен и назначено новое рассмотрение в суде первой инстанции. Приговором местного суда от 23.02.2024, который апелляционный суд оставил без изменений, обвиняемый был признан виновным в совершении уголовного правонарушения по ч. 2 ст. 307 УК и ему было назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы с конфискацией всего имущества, принадлежащего ему на праве собственности.

В кассационной жалобе прокурор указал, что при новом рассмотрении уголовного производства как суд первой инстанции, так и апелляционный суд, исходя из требований ч. 2 ст. 416 УПК, были лишены возможности применить к осужденному более строгое наказание, чем то, которое было назначено первым приговором от 9.12.2021.

Позиция Верховного Суда

Кассационный уголовный суд Верховного Суда изменил решения судов предыдущих инстанций и смягчил назначенное осужденному по ч. 2 ст. 307 УК наказание до 6 лет лишения свободы с конфискацией всего принадлежащего ему на праве собственности имущества.

Кассационный суд отметил, что системное толкование статей 415, 416 УПК указывает на то, что даже в случае установления апелляционным судом таких существенных нарушений требований уголовного процессуального закона, которые являются основаниями для отмены приговора или постановления суда и назначения нового рассмотрения в суде первой инстанции, в соответствии с требованиями ст. 370, ч. 2 ст. 416, ст. 419 УПК он не может игнорировать доводы апелляционной жалобы прокурора или потерпевшего о необходимости применения закона о более тяжком уголовном правонарушении, поскольку в противном случае это приведет к невозможности применения такого закона при новом рассмотрении дела в суде первой инстанции.

Проверив обоснованность соответствующих доводов апелляционных жалоб прокурора или потерпевшего, апелляционный суд, за исключением случая, если признает их необоснованными, при отмене обжалуемого судебного решения по основаниям существенных нарушений уголовного процессуального закона и назначении нового рассмотрения в суде первой инстанции, должен указать на ошибочность или преждевременность выводов суда в отменяемом судебном решении о применении или неприменении того или иного закона о уголовной ответственности как на дополнительное основание для отмены судебного решения.

Используя в тексте ч. 2 ст. 416 УПК термин «новое судебное рассмотрение», законодатель не связывает его исключительно с тем приговором суда первой инстанции, в связи с отменой которого осуществляется это судебное рассмотрение. А потому запрет на ухудшение положения обвиняемого, возникающий после отмены решения суда первой инстанции апелляционным судом по основаниям, не указанным в ч. 2 ст. 416 УПК, продолжает действовать на весь последующий период уголовного производства в отношении этого обвиняемого (на все последующие случаи нового рассмотрения в суде первой инстанции), независимо от того, сколько раз будет осуществляться рассмотрение в суде первой инстанции в этом же производстве.

Таким образом, при новом рассмотрении уголовного производства как суд первой инстанции, так и апелляционный суд, исходя из требований ч. 2 ст. 416 УПК, были лишены возможности применить в отношении осужденного нормы закона о более тяжком уголовном правонарушении.

Автор: Наталя Мамченко

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