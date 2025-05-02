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Інтернет-ритейлер Temu відмовляється від товарів з Китаю у США

13:17, 2 травня 2025
Популярний онлайн-рітейлер Temu відмовляється від китайських товарів та робить ставку на продукцію американських продавців.
Інтернет-ритейлер Temu відмовляється від товарів з Китаю у США
Джерело фото: appshunter.io / Unsplash
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Інтернет-ритейлер Temu відмовляється від моделі, що базувалася на дешевому імпорті з Китаю. Тепер компанія має у планах продавати американцям лише товари місцевих продавців, пише агентство Bloomberg.

Temu переходить до моделі «локального виконання замовлень». У компанії вказали, що активно залучають американських продавців і продаватимуть лише їхню продукцію, яка фізично знаходиться в США. Це має допомогти Temu, яка залишається китайською компанією, оминути імпортні тарифи. При цьому ціни для американських споживачів обіцяють не підвищувати.

Перехід Тему відбувається на тлі того, що роздрібні торговці на кшталт Shein і Alibaba Group стикаються не лише зі стрімким зростанням імпортних податків, але й зі скасуванням так званого звільнення від тарифів «de minimis» для невеликих посилок.

«Цей перехід має допомогти місцевим продавцям знайти більше клієнтів і розвивати свій бізнес», — заявили в Temu. Там також зазначили, що це «частина постійного вдосконалення сервісу».

До минулого тижня Temu додавав окрему плату при оформленні замовлення. Shein також підвищив ціни в США — на деякі товари більше ніж на 300%.

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США Китай

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