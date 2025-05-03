У Києві розікрали понад 600 тис грн під час ремонту вентиляції школи

У столиці судитимуть керівника управління освіти Святошинської РДА, який відповідав за закупівлю робіт з ремонту.

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У Києві правоохоронці скерували до суду обвинувальний акт відносно начальника управління освіти Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації, який відповідав за закупівлю робіт з ремонту вентиляційної системи приміщень однієї зі шкіл району.

Як повідомила Київська міська прокуратура, в жовтні 2021 року між Управлінням освіти Святошинської РДА та підрядною організацією було укладено договір на понад 3 млн гривень на виконання ремонту вентиляційної системи школи.

Встановлено, що обвинувачений, усвідомлюючи, що управлінням безпосередньо не проведено аналіз поточних цін на матеріальні ресурси, погодив підряднику ще до отримання експертного звіту щодо розгляду кошторису проекту, безпідставно завищені ціни на матеріали, які будуть використані.

Внаслідок таких дій під час ремонту вентиляційної системи приміщень школи бюджету були завдані збитки на суму понад 600 тис. гривень.

Тепер посадовцю загрожує до 6 років позбавлення волі.

У прокуратурі зазначили, що обвинувальний акт щодо керівника приватного товариства, яке проводило ремонт вентиляції, скерували до суду у серпні 2024 року.

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