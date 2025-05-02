В Одесі чоловік з ножами напав на поліцейських, їм довелось застосовувати зброю — відео

Напад на поліцейських стався на Куликовому полі.

Фото: npu.gov.ua

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У п’ятницю, 2 травня, в Одесі на Куликовому полі чоловік накинувся з двома ножами на правоохоронців, які несли службу з охорони громадського порядку. Внаслідок нападу правоохоронці отримали ножові поранення. Про це повідомив офіційний сайт поліції області.

«З метою відбиття нападу та затримання правопорушника, один з поліцейських застосував табельну вогнепальну зброю щодо нападника. Нападника з пораненнями госпіталізовано», - заявили у поліції.

Також унаслідок отриманих ножових поранень госпіталізовано поліцейських.

На місці працює слідчо-оперативна група. До Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості за статтею 348 Кримінального кодексу України (посягання на життя працівника правоохоронного органу).

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