Дональд Трамп отпразднует юбилей армии США и свое 79-летие масштабным парадом

Ожидается, что в параде примут участие около 6600 солдат, а также 150 военных машин и 50 самолетов.

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По случаю собственного 79-летия и 250-летия американской армии президент США Дональд Трамп 14 июня устроит грандиозный парад. Об этом сообщает Bloomberg.

Мероприятие будет включать в себя «зрелищный фейерверк, парад и целый день фестиваля на Национальной аллее». В Пентагоне сообщили, что в параде примут участие около 6600 солдат, а также 150 военных машин и 50 самолетов.

"На фестивале пройдут показы армейской техники, военные демонстрации, музыкальные выступления и соревнования по фитнесу", - говорится в заявлении. "Учитывая значительную веху в 250 лет, армия изучает варианты, чтобы сделать празднование еще более масштабным, с большим количеством демонстраций возможностей, дополнительными показами техники и большим взаимодействием с обществом".

Издание указывает, что Трамп очень хотел принять военный парад еще с момента посещения парада ко Дню взятия Бастилии в Париже во время своего первого срока.

Последний крупный военный парад в столице США состоялся в 1991 году, в честь окончания войны в Персидском заливе.

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