Дональд Трамп відсвяткує ювілей армії США та своє 79-річчя масштабним парадом

Очікується, що у параді візьмуть участь близько 6600 солдатів, а також 150 військових машин і 50 літаків.

Фото: MediaPunch via Reuters

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

З нагоди власного 79-річчя та 250-річчя американської армії президент США Дональд Трамп 14 червня влаштує грандіозний парад. Про це повідомляє Bloomberg.

Захід включатиме «видовищний феєрверк, парад та цілий день фестивалю на Національній алеї». У Пентагоні повідомили, що в параді візьмуть участь близько 6600 солдатів, а також 150 військових машин та 50 літаків.

"На фестивалі відбудуться покази армійської техніки, військові демонстрації, музичні виступи та змагання з фітнесу", - йдеться у заяві. «З огляду на значну віху у 250 років, армія вивчає варіанти, щоб зробити святкування ще масштабнішим, з великою кількістю демонстрацій можливостей, додатковими показами техніки та великою взаємодією з суспільством».

Видання вказує, що Трамп дуже хотів прийняти військовий парад ще з моменту відвідування параду до Дня взяття Бастилії в Парижі під час свого першого терміну.

Останній великий військовий парад у столиці США відбувся у 1991 році, на честь закінчення війни у ​​Перській затоці.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.