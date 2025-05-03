В налоговой напомнили алгоритм получения лицензии на право хранения топлива

Лицензия на право хранения топлива предоставляется при соблюдении двух условий.

Фото: vin.tax.gov.ua

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Центральное межрегиональное управление ГНС по работе с крупными налогоплательщиками напомнило, что ГНС Украины предоставлены разъяснения по получению лицензии на право хранения топлива.

Основные требования к хранению топлива:

Хранение топлива осуществляется субъектами хозяйствования при наличии лицензии на право хранения топлива или на право хранения топлива исключительно для собственных нужд и/или промышленной переработки. Субъекты хозяйствования получают лицензию на право хранения топлива, на право хранения топлива исключительно для собственных нужд и/или промышленной переработки на каждое место хранения топлива. Субъект хозяйствования имеет право хранить собственное топливо и топливо, принадлежащее другому субъекту хозяйствования, без получения лицензии на право хранения топлива в местах производства топлива или местах оптовой торговли топливом либо местах розничной торговли топливом, на которые получена соответствующая лицензия. Лицензия на право хранения топлива, на право хранения топлива исключительно для собственных нужд и/или промышленной переработки не требуется для мест хранения топлива, используемых:

предприятиями, учреждениями и организациями, которые полностью содержатся за счет средств государственного или местного бюджета;

предприятиями, учреждениями и организациями системы государственного резерва;

субъектами хозяйствования для хранения топлива для собственных производственно-технологических нужд, которое используется исключительно на нефтяных и газодобывающих участках, буровых платформах и не реализуется в местах оптовой или розничной торговли.

5. Субъекты хозяйствования осуществляют хранение топлива исключительно для собственных нужд и/или промышленной переработки в потребительской таре объемом до 60 литров включительно без получения лицензии на право хранения топлива.

6. Запрещается хранение и/или реализация (использование) топлива, получение которого не подтверждено:

для импортера – таможенной декларацией (в том числе временной, дополнительной или другим видом декларации) или документом, необходимым для помещения товаров на временное хранение под таможенным контролем;

для субъекта хозяйствования оптовой и/или розничной торговли – первичным документом, а при перемещении в пределах одного субъекта – внутренним перемещающим документом;

для субъекта, осуществляющего хранение топлива (для нужд других субъектов) – документом, подтверждающим прием топлива на хранение;

для субъекта, осуществляющего хранение топлива для собственных нужд – документом, подтверждающим прием топлива.

7. При проведении проверки соблюдения требований этого Закона субъекты, получившие лицензию исключительно для собственных нужд и/или промышленной переработки, обязаны в день начала проверки предоставить налоговому органу информацию об адресах или кадастровых номерах всех земельных участков, на которых размещены емкости для хранения топлива, их количество и вместимость, а также обеспечить осмотр таких емкостей.

Хранение топлива – предоставление услуг и/или деятельность, связанная с осуществлением операций приема, погрузки, разгрузки, размещения и/или выдачи топлива (собственного или полученного от других лиц).

Место хранения топлива – объект недвижимости, отличный от земельного участка, или единый имущественный комплекс, на территории которого осуществляется прием, погрузка, разгрузка, размещение и/или выдача топлива (собственного или полученного от других лиц), принадлежащий субъекту хозяйствования на праве собственности или пользования.

Место хранения топлива исключительно для собственных нужд и/или промышленной переработки – место (территория), на котором расположены сооружения и/или оборудование, резервуары, емкости и/или тара (кроме потребительской тары и возвратной тары (газовые баллоны) объемом до 60 литров включительно), которые принадлежат субъекту на праве собственности или пользования и предназначены для хранения топлива исключительно для его собственных нужд и/или промышленной переработки.

Право на получение лицензии

Лицензия предоставляется при выполнении следующих условий:

регистрация или постановка на учет субъекта хозяйствования в налоговых органах и сообщение им об объектах налогообложения и связанных объектах в соответствии с п. 63.3 ст. 63 Налогового кодекса Украины;

прохождение электронной идентификации в электронном кабинете в соответствии с Законом Украины «Об электронной идентификации и электронных доверительных услугах» и ведение переписки с контролирующим органом через электронный кабинет на основании соответствующего заявления.

В случае приватизации гос- или коммунального имущества действующая лицензия переоформляется на нового владельца при соответствии требованиям законодательства и подачи заявления об изменении данных в Едином реестре лицензиатов и мест обращения топлива.

К заявлению прилагаются копии:

документов, подтверждающих право собственности или пользования земельным участком с кадастровым номером (или выписка из кадастра при отсутствии номера), на котором размещен объект хранения топлива (за исключением хранения для собственных нужд и/или переработки), действительные на дату подачи заявления и/или ввода объекта в эксплуатацию. Эти документы не подаются при размещении объекта в порту – при наличии документов на портовую инфраструктуру.

сертификата о приеме в эксплуатацию завершенного строительством объекта (для объектов с 1 мая 2011 года);

технического паспорта и/или инвентаризационного дела и/или справки о технических характеристиках, выданных БТИ или сертифицированными исполнителями (для объектов до 30 апреля 2011 года включительно).

Подтверждением ввода в эксплуатацию объектов, предназначенных для хранения топлива, приватизированных в рамках законов о приватизации, является регистрация права собственности по закону «О госрегистрации вещных прав на недвижимое имущество и их обременений».

Если документы по п. 1 и 2 оформлены на другое лицо, заявитель дополнительно подает документы, подтверждающие его право пользования объектом.

3) разрешение на выполнение работ повышенной опасности и эксплуатацию (применение) машин и механизмов повышенной опасности или декларация о соответствии материально-технической базы требованиям законодательства по охране труда.

Субъекты, осуществляющие хранение топлива исключительно для собственных нужд и/или переработки, указанные документы не подают. В заявлении они указывают, что топливо используется исключительно для указанных целей, и предоставляют информацию:

для стационарных резервуаров – общая вместимость и фактическое местонахождение;

для нестандартных емкостей и/или потребительской тары (кроме тары до 60 литров включительно):

для емкостей до 250 литров и общей вместимостью до 500 литров – факт наличия и фактическое местонахождение;

для емкостей свыше 250 литров – вместимость каждой емкости и общая вместимость, без указания местонахождения.

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