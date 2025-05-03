В налоговой напомнили алгоритм получения лицензии на право хранения топлива

08:57, 3 мая 2025
Лицензия на право хранения топлива предоставляется при соблюдении двух условий.
Фото: vin.tax.gov.ua
Центральное межрегиональное управление ГНС по работе с крупными налогоплательщиками напомнило, что ГНС Украины предоставлены разъяснения по получению лицензии на право хранения топлива.
Основные требования к хранению топлива:
- Хранение топлива осуществляется субъектами хозяйствования при наличии лицензии на право хранения топлива или на право хранения топлива исключительно для собственных нужд и/или промышленной переработки.
- Субъекты хозяйствования получают лицензию на право хранения топлива, на право хранения топлива исключительно для собственных нужд и/или промышленной переработки на каждое место хранения топлива.
- Субъект хозяйствования имеет право хранить собственное топливо и топливо, принадлежащее другому субъекту хозяйствования, без получения лицензии на право хранения топлива в местах производства топлива или местах оптовой торговли топливом либо местах розничной торговли топливом, на которые получена соответствующая лицензия.
- Лицензия на право хранения топлива, на право хранения топлива исключительно для собственных нужд и/или промышленной переработки не требуется для мест хранения топлива, используемых:
- предприятиями, учреждениями и организациями, которые полностью содержатся за счет средств государственного или местного бюджета;
- предприятиями, учреждениями и организациями системы государственного резерва;
- субъектами хозяйствования для хранения топлива для собственных производственно-технологических нужд, которое используется исключительно на нефтяных и газодобывающих участках, буровых платформах и не реализуется в местах оптовой или розничной торговли.
5. Субъекты хозяйствования осуществляют хранение топлива исключительно для собственных нужд и/или промышленной переработки в потребительской таре объемом до 60 литров включительно без получения лицензии на право хранения топлива.
6. Запрещается хранение и/или реализация (использование) топлива, получение которого не подтверждено:
- для импортера – таможенной декларацией (в том числе временной, дополнительной или другим видом декларации) или документом, необходимым для помещения товаров на временное хранение под таможенным контролем;
- для субъекта хозяйствования оптовой и/или розничной торговли – первичным документом, а при перемещении в пределах одного субъекта – внутренним перемещающим документом;
- для субъекта, осуществляющего хранение топлива (для нужд других субъектов) – документом, подтверждающим прием топлива на хранение;
- для субъекта, осуществляющего хранение топлива для собственных нужд – документом, подтверждающим прием топлива.
7. При проведении проверки соблюдения требований этого Закона субъекты, получившие лицензию исключительно для собственных нужд и/или промышленной переработки, обязаны в день начала проверки предоставить налоговому органу информацию об адресах или кадастровых номерах всех земельных участков, на которых размещены емкости для хранения топлива, их количество и вместимость, а также обеспечить осмотр таких емкостей.
Хранение топлива – предоставление услуг и/или деятельность, связанная с осуществлением операций приема, погрузки, разгрузки, размещения и/или выдачи топлива (собственного или полученного от других лиц).
Место хранения топлива – объект недвижимости, отличный от земельного участка, или единый имущественный комплекс, на территории которого осуществляется прием, погрузка, разгрузка, размещение и/или выдача топлива (собственного или полученного от других лиц), принадлежащий субъекту хозяйствования на праве собственности или пользования.
Место хранения топлива исключительно для собственных нужд и/или промышленной переработки – место (территория), на котором расположены сооружения и/или оборудование, резервуары, емкости и/или тара (кроме потребительской тары и возвратной тары (газовые баллоны) объемом до 60 литров включительно), которые принадлежат субъекту на праве собственности или пользования и предназначены для хранения топлива исключительно для его собственных нужд и/или промышленной переработки.
Право на получение лицензии
Лицензия предоставляется при выполнении следующих условий:
- регистрация или постановка на учет субъекта хозяйствования в налоговых органах и сообщение им об объектах налогообложения и связанных объектах в соответствии с п. 63.3 ст. 63 Налогового кодекса Украины;
- прохождение электронной идентификации в электронном кабинете в соответствии с Законом Украины «Об электронной идентификации и электронных доверительных услугах» и ведение переписки с контролирующим органом через электронный кабинет на основании соответствующего заявления.
В случае приватизации гос- или коммунального имущества действующая лицензия переоформляется на нового владельца при соответствии требованиям законодательства и подачи заявления об изменении данных в Едином реестре лицензиатов и мест обращения топлива.
К заявлению прилагаются копии:
- документов, подтверждающих право собственности или пользования земельным участком с кадастровым номером (или выписка из кадастра при отсутствии номера), на котором размещен объект хранения топлива (за исключением хранения для собственных нужд и/или переработки), действительные на дату подачи заявления и/или ввода объекта в эксплуатацию. Эти документы не подаются при размещении объекта в порту – при наличии документов на портовую инфраструктуру.
- сертификата о приеме в эксплуатацию завершенного строительством объекта (для объектов с 1 мая 2011 года);
- технического паспорта и/или инвентаризационного дела и/или справки о технических характеристиках, выданных БТИ или сертифицированными исполнителями (для объектов до 30 апреля 2011 года включительно).
Подтверждением ввода в эксплуатацию объектов, предназначенных для хранения топлива, приватизированных в рамках законов о приватизации, является регистрация права собственности по закону «О госрегистрации вещных прав на недвижимое имущество и их обременений».
Если документы по п. 1 и 2 оформлены на другое лицо, заявитель дополнительно подает документы, подтверждающие его право пользования объектом.
3) разрешение на выполнение работ повышенной опасности и эксплуатацию (применение) машин и механизмов повышенной опасности или декларация о соответствии материально-технической базы требованиям законодательства по охране труда.
Субъекты, осуществляющие хранение топлива исключительно для собственных нужд и/или переработки, указанные документы не подают. В заявлении они указывают, что топливо используется исключительно для указанных целей, и предоставляют информацию:
- для стационарных резервуаров – общая вместимость и фактическое местонахождение;
- для нестандартных емкостей и/или потребительской тары (кроме тары до 60 литров включительно):
- для емкостей до 250 литров и общей вместимостью до 500 литров – факт наличия и фактическое местонахождение;
- для емкостей свыше 250 литров – вместимость каждой емкости и общая вместимость, без указания местонахождения.
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