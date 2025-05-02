Владельцы перегруженных фур заплатили штрафов, которых хватит на ремонт 5 км дороги

За первый квартал 2025 года в бюджет поступило 41,3 миллиона гривен от штрафов.

Источник фото: agroportal

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В бюджет Украины за I квартал этого года поступило 41,3 млн грн благодаря работе комплексов автоматического взвешивания грузовиков Weigh-in-Motion (WIM). Об этом сообщает Министерство развития общин и территорий Украины.

Как отмечается, 41 млн грн — это эквивалентно ремонту сплошным покрытием около 5 километров дороги.

Однако, по словам Министерства развития общин и территорий Украины, настоящий показатель — это то, сколько километров дорог удалось сохранить благодаря комплексам WIM.

Больше всего нарушений было зафиксировано в трех областях:

Киевская — 623,

Днепропетровская — 279,

Полтавская — 132.

Это превышения установленных законодательством габаритно-весовых норм грузовиками. Они не только увеличивают риск аварий, но и наносят ущерб дорогам и мостам.

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