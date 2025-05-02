Власники перевантажених фур сплатили штрафів, яких вистачить на ремонт 5 км дороги

До бюджету України за І квартал цього року надійшло 41,3 млн грн завдяки роботі комплексів автоматичного зважування вантажівок Weigh-in-Motion (WIM). Про це повідомляє Міністерство розвитку громад та територій України.
Як вказується, 41 млн грн — це еквівалентно ремонту суцільною картою близько 5 кілометрів дороги.
Хоча за словами Міністерства розвитку громад та територій України, справжній показник — це те, скільки кілометрів доріг вдалось зберегти завдяки комплексам WIM.
Найбільше порушень було зафіксовано у трьох областях:
Це перевищення встановлених законодавством габаритно-вагових норм вантажівками. Вони не лише збільшують ризик аварій, а й шкодять дорогам і мостам.
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