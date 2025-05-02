Власники перевантажених фур сплатили штрафів, яких вистачить на ремонт 5 км дороги

За перший квартал 2025 року до бюджету надійшло 41,3 мільйона гривень від штрафів.

Джерело фото: agroportal

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

До бюджету України за І квартал цього року надійшло 41,3 млн грн завдяки роботі комплексів автоматичного зважування вантажівок Weigh-in-Motion (WIM). Про це повідомляє Міністерство розвитку громад та територій України.

Як вказується, 41 млн грн — це еквівалентно ремонту суцільною картою близько 5 кілометрів дороги.

Хоча за словами Міністерства розвитку громад та територій України, справжній показник — це те, скільки кілометрів доріг вдалось зберегти завдяки комплексам WIM.

Найбільше порушень було зафіксовано у трьох областях:

Київська - 623,

Дніпропетровська - 279,

Полтавська - 132.

Це перевищення встановлених законодавством габаритно-вагових норм вантажівками. Вони не лише збільшують ризик аварій, а й шкодять дорогам і мостам.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.