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Отримувачам гуманітарної допомоги нагадали про звітність до 15 травня

17:11, 2 травня 2025
Мінсоцполітики нагадує про подання звітів про гуманітарку до 15 травня — інакше ризикуєте статусом.
Отримувачам гуманітарної допомоги нагадали про звітність до 15 травня
Фото: msp.gov.ua
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Міністерство соціальної політики України закликало отримувачів гуманітарної допомоги не зволікати з поданням звітності в Автоматизованій системі реєстрації гуманітарної допомоги (АС ГД) — good.gov.ua. Кінцевий термін подачі звітів про наявність та розподіл гуманітарної допомоги — 15 травня 2025 року.

У відомстві наголошують: подання звітності є обов’язковою умовою для збереження статусу отримувача гуманітарної допомоги. Згідно з Порядком пропуску та обліку гуманітарної допомоги в умовах воєнного стану, якщо звіт не подано протягом 90 календарних днів після митного оформлення вантажу, допомога вважається необлікованою або використаною не за призначенням.

Якщо ж організація не подасть звітність до 15 травня, вона тимчасово втратить можливість створювати нові декларації в системі good.gov.ua до моменту усунення порушення. Тому отримувачам радять перевірити свій особистий кабінет і переконатися, що по всіх задекларованих вантажах подано відповідні звіти.

Як подати звітність: покрокова інструкція Процедура подання звіту в системі є простою і складається з чотирьох кроків:

  • Перейдіть на сайт good.gov.ua та увійдіть до особистого кабінету.
  • У розділі «Звіт» натисніть кнопку «Створити звіт».
  • Заповніть обов’язкові поля на основі наявних декларацій і актів приймання-передачі (у разі здійсненого розподілу).
  • Підпишіть звіт кваліфікованим електронним підписом (КЕП), натиснувши кнопку «Підписати».

Для зручності користувачам доступна докладна інструкція з формування звіту. Її можна знайти у своєму кабінеті в розділі «Інструкція» — «Інструкція формування звіту».

Оновлення контактних даних — важливий крок для комунікації У Мінсоцполітики також радять перевірити свої контактні дані в системі, аби не пропустити важливих повідомлень. Для цього потрібно:

  • Перейти до розділу «Дані отримувача»;
  • Внести актуальну інформацію;
  • Натиснути кнопку «Внести в реєстр», після чого дані буде оновлено.

Міністерство нагадує: прозора та своєчасна звітність — ключ до подальшої співпраці та стабільного забезпечення гуманітарними вантажами в умовах воєнного стану.

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Мінсоцполітики

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