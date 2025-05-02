Получателям гуманитарной помощи напомнили об отчётности до 15 мая

Минсоцполитики напоминает о подаче отчетов о гуманитарке до 15 мая – иначе рискуете статусом.

Фото: msp.gov.ua

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Министерство социальной политики Украины призвало получателей гуманитарной помощи не медлить с подачей отчетности в Автоматизированной системе регистрации гуманитарной помощи (АС ГД) - good.gov.ua. Конечный срок подачи отчетов о наличии и распределении гуманитарной помощи - 15 мая 2025 года.

В ведомстве отмечают: представление отчетности является обязательным условием для сохранения статуса получателя гуманитарной помощи. Согласно Порядку пропуска и учета гуманитарной помощи в условиях военного положения, если отчет не подан в течение 90 календарных дней после таможенного оформления груза, помощь считается неучтенной или использованной не по назначению.

Если же организация не подаст отчетность до 15 мая, она временно потеряет возможность создавать новые декларации в системе good.gov.ua до момента устранения нарушения. Поэтому получателям советуют проверить свой личный кабинет и убедиться, что по всем задекларированным грузам поданы соответствующие отчеты.

Как подать отчетность: пошаговая инструкция Процедура подачи отчета в системе проста и состоит из четырех шагов:

- Перейдите на сайт good.gov.ua и войдите в личный кабинет.

- В разделе «Отчет» нажмите кнопку «Создать отчет».

- Заполните обязательные поля на основе имеющихся деклараций и актов приема-передачи (в случае осуществленного распределения).

- Подпишите отчет квалифицированной электронной подписью (КЭП), нажав кнопку «Підписати».

Для удобства пользователям доступна подробная инструкция по формированию отчета. Ее можно найти в своем кабинете в разделе «Инструкция» - «Инструкция формирования отчета».

Обновление контактных данных - важный шаг для коммуникации В Минсоцполитики также советуют проверить свои контактные данные в системе, чтобы не пропустить важных сообщений. Для этого нужно:

- Перейти в раздел «Данные получателя»;

- Внести актуальную информацию;

- Нажать кнопку «Внести в реестр», после чего данные будут обновлены.

Министерство напоминает: прозрачная и своевременная отчетность - ключ к дальнейшему сотрудничеству и стабильному обеспечению гуманитарными грузами в условиях военного положения.

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