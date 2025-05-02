Практика судов
  1. В Украине

Получателям гуманитарной помощи напомнили об отчётности до 15 мая

17:11, 2 мая 2025
Минсоцполитики напоминает о подаче отчетов о гуманитарке до 15 мая – иначе рискуете статусом.
Получателям гуманитарной помощи напомнили об отчётности до 15 мая
Фото: msp.gov.ua
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Министерство социальной политики Украины призвало получателей гуманитарной помощи не медлить с подачей отчетности в Автоматизированной системе регистрации гуманитарной помощи (АС ГД) - good.gov.ua. Конечный срок подачи отчетов о наличии и распределении гуманитарной помощи - 15 мая 2025 года.

В ведомстве отмечают: представление отчетности является обязательным условием для сохранения статуса получателя гуманитарной помощи. Согласно Порядку пропуска и учета гуманитарной помощи в условиях военного положения, если отчет не подан в течение 90 календарных дней после таможенного оформления груза, помощь считается неучтенной или использованной не по назначению.

Если же организация не подаст отчетность до 15 мая, она временно потеряет возможность создавать новые декларации в системе good.gov.ua до момента устранения нарушения. Поэтому получателям советуют проверить свой личный кабинет и убедиться, что по всем задекларированным грузам поданы соответствующие отчеты.

Как подать отчетность: пошаговая инструкция Процедура подачи отчета в системе проста и состоит из четырех шагов:

- Перейдите на сайт good.gov.ua и войдите в личный кабинет.

- В разделе «Отчет» нажмите кнопку «Создать отчет».

- Заполните обязательные поля на основе имеющихся деклараций и актов приема-передачи (в случае осуществленного распределения).

- Подпишите отчет квалифицированной электронной подписью (КЭП), нажав кнопку «Підписати».

Для удобства пользователям доступна подробная инструкция по формированию отчета. Ее можно найти в своем кабинете в разделе «Инструкция» - «Инструкция формирования отчета».

Обновление контактных данных - важный шаг для коммуникации В Минсоцполитики также советуют проверить свои контактные данные в системе, чтобы не пропустить важных сообщений. Для этого нужно:

- Перейти в раздел «Данные получателя»;

- Внести актуальную информацию;

- Нажать кнопку «Внести в реестр», после чего данные будут обновлены.

Министерство напоминает: прозрачная и своевременная отчетность - ключ к дальнейшему сотрудничеству и стабильному обеспечению гуманитарными грузами в условиях военного положения.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий. 

Минсоцполитики

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Федор Вениславский зарегистрировал в Верховной Раде законопроект о Космических силах в структуре ВСУ

Помимо Сухопутных войск, Воздушных и Военно-Морских Сил депутаты предлагают ввести такой вид, как Космические Силы.

Суды в Казахстане присылают сторонам прогноз о том, будет ли удовлетворен их иск, сделанный с помощью ИИ

С помощью прогноза от судьи стороны получают ясное представление о перспективах их дела.

За незаконное перемещение детей будет предусмотрено до 12 лет лишения свободы – парламент принял законопроект за основу

Верховная Рада приняла за основу законопроект, которым за незаконное перемещение, неоправданную задержку репатриации, а также вербовку детей предлагается наказывать лишением свободы до 12 лет.

УПК не предусматривает приостановления судебного производства в случае мобилизации адвоката – Верховный Суд

Уголовный процессуальный кодекс предусматривает приостановление судебного производства только в случаях, когда мобилизован обвиняемый, однако это положение не распространяется на мобилизацию защитника, указал Верховный Суд.

Ненадлежащее поведение и неосмотрительность лишают права на восстановление процессуального срока – Верховный Суд

Лицо, указавшее электронный адрес в процессуальных документах, считается уведомленным о судебных решениях, отправленных по этому адресу, независимо от фактического ознакомления, поскольку на него возлагается обязанность проявлять процессуальную осмотрительность.

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Микола Стефанчук
    Микола Стефанчук
    член Комітету Верховної Ради України з питань правової політики
  • Світлана Бакуліна
    Світлана Бакуліна
    суддя Верховного Суду у Касаційному господарському суді
  • Оксана Бірса
    Оксана Бірса
    голова Дніпровського районного суду міста Києва