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Администрация Трампа планирует сократить штат ЦРУ и других разведок — The Washington Post

10:08, 3 мая 2025
Ожидается уменьшение численности персонала ЦРУ на 1200 человек.
Администрация Трампа планирует сократить штат ЦРУ и других разведок — The Washington Post
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Администрация президента США Дональда Трампа планирует значительные сокращения персонала в Центральном разведывательном управлении и других основных разведывательных структурах США. Об этом сообщает The Washington Post.

Согласно сообщению издания, ЦРУ планирует сократить около 1200 рабочих мест, а также планируемые масштабные сокращения в других подразделениях разведывательного сообщества Соединенных Штатов.

Ожидается сокращение тысяч должностей, в частности, в Агентстве национальной безопасности, Разведывательном управлении Минобороны, Национальном разведывательном управлении и Национальном агентстве геопространственной разведки.

"Сокращения в ЦРУ будут частично из-за уменьшения количества наемных работников и досрочный выход на пенсию. При этом массовых увольнений не планируется - более 500 из 1200 должностей уже охвачены заявлениями на досрочную отставку", - говорится в сообщении.

Официально численность ЦРУ не разглашается, но, по оценкам, она составляет около 22 тыс. сотрудников. Сокращение происходит на фоне заявлений директора ЦРУ Джона Рэтклиффа о намерении направить больше ресурсов в противодействие Китаю и наркотическим картелям.

Кроме того, по указанию президента, ЦРУ и Офис директора национальной разведки (ODNI) отменили программы по разнообразию, равенству и инклюзивности. Поэтому 19 работников этих структур подали иск в федеральный суд, который в марте временно запретил их увольнение.

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США Дональд Трамп ЦРУ

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