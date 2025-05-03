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Адміністрація Трампа планує скоротити штат ЦРУ та інших розвідок — The Washington Post

10:08, 3 травня 2025
Очікується зменшення чисельності персоналу ЦРУ на 1200 осіб.
Адміністрація Трампа планує скоротити штат ЦРУ та інших розвідок — The Washington Post
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Адміністрація президента США Дональда Трампа планує значні скорочення персоналу в Центральному розвідувальному управлінні та інших основних розвідувальних структурах США.  Про це повідомляє The Washington Post .

Згідно з повідомленням видання, ЦРУ планує скоротити близько 1200 робочих місць, а також заплановані масштабні скорочення в інших підрозділах розвідувального співтовариства Сполучених Штатів.

Очікується скорочення тисяч посад, зокрема в Агентстві національної безпеки, Розвідувальному управлінні Міноборони, Національному розвідувальному управлінні та Національному агентстві геопросторової розвідки.

"Скорочення в ЦРУ здійснюватимуть частково через зменшення кількості найманих працівників та достроковий вихід на пенсію. При цьому масових звільнень не планується – понад 500 зі 1200 посад уже охоплені заявами на дострокову відставку", - зазначено в повідомленні.

Офіційно чисельність ЦРУ не розголошується, але, за оцінками, вона становить близько 22 тис. співробітників. Скорочення відбувається на тлі заяв директора ЦРУ Джона Реткліффа про намір спрямувати більше ресурсів на протидію Китаю та наркотичним картелям.

Крім того, за вказівкою президента, ЦРУ та Офіс директора національної розвідки (ODNI) скасували програми з питань різноманітності, рівності та інклюзивності. Через це 19 працівників цих структур подали позов до федерального суду, який у березні тимчасово заборонив їхнє звільнення.

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США Дональд Трамп ЦРУ

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