Воздушные силы опубликовали видео с бойцом, первым в истории уничтожившим российский «Кинжал» над Киевом

Украинский военный Дмитрий, бывший программист, стал первым в мире оператором Patriot, которому удалось сбить гиперзвуковую ракету.

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Воздушные силы Украины опубликовали видео с оператором зенитно-ракетного комплекса Patriot, который 4 мая 2023 года впервые в мире сбил российскую гиперзвуковую ракету «Кинжал» над Киевом.

Его имя — Дмитрий, фамилия по соображениям безопасности не разглашается. На видео он появляется с частично закрытым лицом.

По словам военнослужащего, до начала полномасштабной войны он работал программистом и не мог представить, что освоит боевой комплекс Patriot:

«Когда началась война, я пошел в армию. Я даже не мог подумать, что я, простой программист, освою ЗРК Patriot и собью первый «Кинжал» в мире».

Дмитрий вспомнил, что в момент атаки он и его сослуживцы не знали, что речь идет именно о «Кинжале»:

«В тот момент мы видели на экране, что это баллистика, но сначала думали, что это просто «Искандер». Только когда нашли обломки, тогда уже сами узнали, что это был "Кинжал". Все радовались, все поздравляли друг друга».

Он подчеркнул, что российская пропаганда утверждала, будто «Кинжал» невозможно перехватить, но украинским военным удалось доказать обратное:

«Россия говорила, что «Кинжал» невозможно сбить, но оказалось, что все можно сбивать и все сбивается… Это был первый в мире случай, когда сбили гиперзвуковую баллистическую ракету».

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