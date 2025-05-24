Киев оказался под массированным ракетно-дроновым ударом — горели квартиры в домах, есть пострадавшие, фото

В Соломенском районе зафиксировано возгорание на нескольких этажах дома.

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Киев пережил массированную комбинированную атаку со стороны РФ. На город ночью летели ракеты и шахеды. В результате падения обломков зафиксированы возгорания и повреждения в нескольких районах столицы, пострадали 8 человек.

По данным ГСЧС, в Соломенском районе пожар произошел в квартирах на уровне 4 и 5 этажей в жилой пятиэтажке. Спасатели возгорания ликвидированы. С помощью спасательного капюшона спас мужчина, который с предварительным диагнозом - отравление продуктами горения - передан медикам.

В Оболонском районе произошло возгорание на балконах в 9-этажке на уровне 3, 4, 5 и 6 этажей. Три человека спасатели вывели на свежий воздух, еще четверо обратились за медицинской помощью с предварительным диагнозом острая реакция на стресс.

В Святошинском районе в одноэтажном нежилом здании по хранению лакокрасочных материалов из-за российской атаки произошел пожар. На этом объекте тушение пожара продолжается. Информация о пострадавших уточняется.

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