Киев под ударом: ночная атака РФ повредила жилые дома, 11 пострадавших, фото последствий

В Голосеевском районе обломки повредили 2 жилых дома, в одном произошло частичное разрушение.

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В ночь на 25 мая Россия нанесла массированный обстрел по украинским городам. Под ударом врага оказалась и столица. В Киеве разрушены жилые здания, есть пострадавшие. Об этом сообщил глава Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко.

Он рассказал о последствиях вражеской атаки в трёх районах Киева.

По состоянию на 8:00 в Голосеевском районе обломки сбитого БПЛА повредили два жилых дома, в одном произошла частичная разрушение. Четыре человека получили лёгкие травмы.

В Днепровском районе обломки сбитого дрона повредили жилое помещение, ранен мирный житель.

В Шевченковском районе зафиксированы повреждения в двух локациях в результате российской атаки. Пострадавших нет, на местах работают экстренные службы.

«Всего в результате атаки пострадали 11 жителей Киева, трое были госпитализированы. Вторая подряд ночь под вражескими обстрелами, под дронами и ракетами. Враг продолжает систематически терроризировать наши города и нашу столицу», — отметил Ткаченко.

Глава КГВА также призвал киевлян не подходить к обломкам сбитых вражеских дронов, поскольку они могут представлять опасность.

«Подчёркиваю, что в городе на открытой местности продолжают находить обломки сбитых вражеских воздушных целей. Не прикасайтесь к ним и не подходите близко — они могут содержать взрывчатые вещества. Отойдите на безопасное расстояние и сообщите о находке по номеру 101», — подчеркнул он.

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