Может ли ребенок 9 лет заключить договор с адвокатом – позиция Верховного Суда

Верховный Суд отметил, что родители, узнав о совершении малолетним сделки, в течение одного месяца не заявили претензии адвокату, поэтому договор о предоставлении правовой помощи, заключенный между малолетним и адвокатом, считается одобренным.

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Если родители малолетнего лица, узнав о совершении малолетним сделки, а именно заключения договора о предоставлении правовой помощи, в течение одного месяца не заявили претензии адвокату, в таком случае договор о предоставлении правовой помощи, заключенный между малолетним лицом и адвокатом, считается одобренным. На это указал Верховный Суд в постановлении по делу №645/5180/19.

Обстоятельства дела

Мать ребенка обратилась в суд с иском к отцу ребенка об определении места жительства ребенка с матерью. Отец ребенка обратился в суд с встречным иском к матери ребенка об определении места жительства ребенка с отцом. Решением районного суда иск матери ребенка удовлетворен. Определено место жительства малолетнего ребенка с матерью. В удовлетворении встречного иска отказано.

Постановлением апелляционного суда апелляционная жалоба адвоката, действующего в интересах ребенка, законным представителем которого является отец, возвращена.

Постановление суда апелляционной инстанции мотивировано тем, что апелляционная жалоба подписана лицом, не имеющим на это полномочий, поскольку к апелляционной жалобе адвокат приложила ордер о предоставлении юридической помощи ребенку на основании договора о предоставлении правовой помощи от 6 мая 2023 года, когда малолетнему было полных 9 лет, поэтому с учетом норм статей 31, 32, 34, 47 ГК Украины он не имел дееспособности для заключения соответствующего договора, что исключает возможность адвоката представлять интересы малолетнего и подписывать апелляционную жалобу.

Что решил Верховный Суд

Верховный Суд отменил постановление апелляционного суда и направил дело в суд апелляционной инстанции для решения вопроса об открытии апелляционного производства, указав, что апелляционный суд не учел, что сделка, совершенная малолетним лицом за пределами его гражданской дееспособности без согласия родителей (усыновителей) или опекуна, может быть одобрена.

Одобрение сделки, совершенной малолетним лицом за пределами его гражданской дееспособности, имеет место, если родители (усыновители) или опекун, узнав о ее совершении, в течение одного месяца не заявили претензии второй стороне сделки.

То есть одобрение сделки предполагается, если родители (усыновители) или опекун, узнав о сделке, не заявили претензию другой стороне.

По своей сути одобрение сделки исключает возможность квалификации сделки, совершенной малолетним лицом за пределами его гражданской дееспособности без согласия родителей (усыновителей) или опекуна, как ничтожной.

Суд не установил, что родители, узнав о совершении малолетним сделки, в течение одного месяца заявили претензии адвокату. При таких обстоятельствах договор о предоставлении правовой помощи, заключенный между малолетним и адвокатом, считается одобренным. В связи с этим адвокат имела право представлять интересы малолетнего и подписывать апелляционную жалобу от его имени на основании договора о предоставлении правовой помощи.

Автор: Наталя Мамченко

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