Определения следственного судьи о проведении НСРД были уничтожены судом в связи с угрозой их захвата – ВС объяснил, можно ли признать доказательства недопустимыми.

Процессуальные решения следователя и следственного судьи, которые служили основанием для проведения НСРД, были уничтожены апелляционным судом в связи с угрозой их захвата.

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Доказательства, полученные в результате проведенных НСРД, не могут быть признаны недопустимыми только на основании отсутствия в материалах дела процессуальных решений, которые стали основанием для их проведения, если такие документы были уничтожены субъектом режимно-секретной деятельности в связи с введением в Украине военного положения из-за угрозы их захвата, а в протоколах НСРД указаны номер и дата решения следственного судьи апелляционного суда, а также номер и дата поручения следователя.

На это указал Кассационный уголовный суд Верховного Суда в постановлении от 26 марта 2025 года по делу №743/799/22.

Так, суды предыдущих инстанций признали обвиняемого виновным и осудили по ч. 3 ст. 28 – ч. 2 ст. 317, ч. 3 ст. 311, ч. 3 ст. 307 УК.

В кассационной жалобе сторона защиты обратила внимание на отсутствие в материалах дела ходатайств следователя о разрешении на проведение НСРД и решений следственного судьи о предоставлении такого разрешения, поэтому, по ее мнению, протоколы по результатам проведения НСРД являются недопустимыми доказательствами.

Позиция Верховного Суда

Кассационный уголовный суд Верховного Суда оставил без изменений решения судов предыдущих инстанций.

КУС ВС указал, что сторона обвинения принимала необходимые и достаточные меры для рассекречивания материалов, которые стали процессуальной основой для проведения НСРД в этом уголовном производстве.

В то же время, согласно ответу апелляционного суда, в связи с введением в Украине военного положения апелляционный суд, как субъект режимно-секретной деятельности, принял меры в соответствии с Порядком организации и обеспечения режима секретности в государственных органах, органах местного самоуправления, на предприятиях, в учреждениях и организациях для охраны государственной тайны. Согласно приказу главы суда, материальные носители информации и их учетные формы были уничтожены в связи с угрозой их захвата.

Учитывая объективную невозможность стороны обвинения предоставить записи о проведенных НСРД, а также процессуальные решения следователя и следственного судьи, которые служили основанием для проведения НСРД, нарушений в проведенных процессуальных действиях нет, поскольку в этих обстоятельствах нет оснований считать, что имели место процедурные нарушения при проведении НСРД.

Кроме того, апелляционный суд обратил внимание стороны защиты на то, что в протоколах по результатам проведения НСРД указаны номер и дата решения следственного судьи апелляционного суда, а также номер и дата поручения следователя.

Также составленные протоколы по результатам проведенных НСРД подтверждают виновность лица в совершении инкриминированных ему уголовных правонарушений в совокупности с другими доказательствами. При этом сторона защиты не предоставила доказательств того, что проведение указанных следственных действий существенно нарушило права обвиняемого, и материалы уголовного производства таких данных не содержат.

Автор: Наталя Мамченко

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