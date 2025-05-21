Практика судів
  1. Публікації
  2. / Судова практика

Ухвали слідчого судді щодо проведення НСРД було знищено судом у зв’язку із виникненням загрози їх захоплення – ВС пояснив, чи можна визнати недопустимими докази

09:15, 21 травня 2025
Процесуальні рішення слідчого та слідчого судді, які слугували підставами для проведення НСРД, були знищені апеляційним судом у зв’язку із виникненням загрози їх захоплення.
Ухвали слідчого судді щодо проведення НСРД було знищено судом у зв’язку із виникненням загрози їх захоплення – ВС пояснив, чи можна визнати недопустимими докази
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Докази, отримані в результаті проведених НСРД, не можуть бути визнані недопустимими лише на підставі відсутності в матеріалах провадження процесуальних рішень, які стали підставою для їх проведення, якщо такі документи були знищені суб’єктом режимно-секретної діяльності у зв’язку з введенням в Україні воєнного стану через виникнення загрози їх захоплення, а в протоколах НСРД містяться номер, дата ухвали слідчого судді апеляційного суду, а також номер та дата доручення слідчого.

На це вказав Касаційний кримінальний суд Верховного Суду у постанові від 26 березня 2025 року по справі №743/799/22.

Так, суди попередніх інстанцій визнали винуватим і засудили обвинуваченого за ч. 3 ст. 28 – ч. 2 ст. 317, ч. 3 ст. 311, ч. 3 ст. 307 КК.

У касаційній скарзі сторона звернула увагу на відсутність в матеріалах провадження клопотань слідчого про дозвіл на проведення НСРД, ухвал слідчого судді про надання дозволу на їх проведення, тому, на її думку, протоколи за результатами проведення НСРД є недопустимими доказами.

Позиція Верховного Суду

Касаційний кримінальний суд Верховного Суду залишив без змін рішення судів попередніх інстанцій.

ККС ВС вказав, що сторона обвинувачення вживала необхідних і достатніх заходів для розсекречення матеріалів, які стали процесуальною підставою для проведення НСРД у цьому кримінальному провадженні.

Водночас, відповідно до відповіді апеляційного суду, у зв’язку з введенням в Україні воєнного стану апеляційним судом, як суб’єктом режимно-секретної діяльності, вжито заходи на виконання Порядку організації та забезпечення режиму секретності в державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах та організаціях щодо забезпечення охорони державної таємниці та відповідно до наказу голови суду матеріальні носії інформації та їх облікові форми знищено, у зв’язку із виникненням загрози їх захоплення.

З урахуванням об’єктивної неможливості сторони обвинувачення надати записи щодо проведених НСРД, а також процесуальні рішення слідчого та слідчого судді, які слугували підставами для проведення НСРД, – відсутні порушення в проведених процесуальних діях, оскільки за цих обставин не має підстав вважати, що відбулись процедурні порушення проведених НСРД.

Крім того, апеляційний суд звернув увагу сторони захисту, що у протоколах за результатами проведення НСРД зазначені номер, дата ухвали слідчого судді апеляційного суду, а також номер та дата доручення слідчого.

Також складені протоколи за результатами проведених НСРД доводять винуватість особи у вчиненні інкримінованих йому кримінальних правопорушень у сукупності з іншими доказами. При цьому, доказів того, що проведення зазначених слідчих дій істотно порушило права обвинуваченого сторона захисту не надала і матеріали кримінального провадження такого не містять.

Автор: Наталя Мамченко

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

суд Верховний Суд судова практика

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Ухвали слідчого судді щодо проведення НСРД було знищено судом у зв’язку із виникненням загрози їх захоплення – ВС пояснив, чи можна визнати недопустимими докази

Процесуальні рішення слідчого та слідчого судді, які слугували підставами для проведення НСРД, були знищені апеляційним судом у зв’язку із виникненням загрози їх захоплення.

«Людина приходить до терапевта в лікарні, далі цей медичний чекап направляється в «Оберіг» через обмін з електронною системою ВЛК – і все» – Черногоренко

Для спрощення проходження ВЛК буде запроваджено автоматичну передачу даних від терапевта звичайної лікарні до Реєстру військовозобов’язаних, розповіла заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко.

Чи може дитина 9 років укласти договір з адвокатом – позиція Верховного Суду

Верховний Суд зазначив, що батьки, дізнавшись про вчинення малолітнім правочину, протягом одного місяця не заявили претензії адвокату, тож, договір про надання правової допомоги, укладений між малолітнім і адвокатом, вважається схваленим.

Верховний Суд скасував звільнення від відбування покарання з випробуванням чоловіку за ухилення від мобілізації, бо він не скаржився на висновок ВЛК

На думку суддів ВС, апеляційним судом не надано належної оцінки довідці ВЛК, відповідно до якої обвинувачений не висловив своїх заперечень щодо висновку ВЛК про встановлення йому діагнозу.

Україна планує запровадити випадковий розподіл справ між прокурорами наприкінці 2027 року – дорожня карта

В той же час, Єврокомісія надала рекомендацію щодо необхідності ввести випадковий розподіл справ між прокурорами у звіті щодо прогресу України за 2024 рік.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Андрій Задорожний
    Андрій Задорожний
    голова комітету ВР з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій України, національних меншин і міжнаціональних відносин