Ухвали слідчого судді щодо проведення НСРД було знищено судом у зв’язку із виникненням загрози їх захоплення – ВС пояснив, чи можна визнати недопустимими докази

Процесуальні рішення слідчого та слідчого судді, які слугували підставами для проведення НСРД, були знищені апеляційним судом у зв’язку із виникненням загрози їх захоплення.

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Докази, отримані в результаті проведених НСРД, не можуть бути визнані недопустимими лише на підставі відсутності в матеріалах провадження процесуальних рішень, які стали підставою для їх проведення, якщо такі документи були знищені суб’єктом режимно-секретної діяльності у зв’язку з введенням в Україні воєнного стану через виникнення загрози їх захоплення, а в протоколах НСРД містяться номер, дата ухвали слідчого судді апеляційного суду, а також номер та дата доручення слідчого.

На це вказав Касаційний кримінальний суд Верховного Суду у постанові від 26 березня 2025 року по справі №743/799/22.

Так, суди попередніх інстанцій визнали винуватим і засудили обвинуваченого за ч. 3 ст. 28 – ч. 2 ст. 317, ч. 3 ст. 311, ч. 3 ст. 307 КК.

У касаційній скарзі сторона звернула увагу на відсутність в матеріалах провадження клопотань слідчого про дозвіл на проведення НСРД, ухвал слідчого судді про надання дозволу на їх проведення, тому, на її думку, протоколи за результатами проведення НСРД є недопустимими доказами.

Позиція Верховного Суду

Касаційний кримінальний суд Верховного Суду залишив без змін рішення судів попередніх інстанцій.

ККС ВС вказав, що сторона обвинувачення вживала необхідних і достатніх заходів для розсекречення матеріалів, які стали процесуальною підставою для проведення НСРД у цьому кримінальному провадженні.

Водночас, відповідно до відповіді апеляційного суду, у зв’язку з введенням в Україні воєнного стану апеляційним судом, як суб’єктом режимно-секретної діяльності, вжито заходи на виконання Порядку організації та забезпечення режиму секретності в державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах та організаціях щодо забезпечення охорони державної таємниці та відповідно до наказу голови суду матеріальні носії інформації та їх облікові форми знищено, у зв’язку із виникненням загрози їх захоплення.

З урахуванням об’єктивної неможливості сторони обвинувачення надати записи щодо проведених НСРД, а також процесуальні рішення слідчого та слідчого судді, які слугували підставами для проведення НСРД, – відсутні порушення в проведених процесуальних діях, оскільки за цих обставин не має підстав вважати, що відбулись процедурні порушення проведених НСРД.

Крім того, апеляційний суд звернув увагу сторони захисту, що у протоколах за результатами проведення НСРД зазначені номер, дата ухвали слідчого судді апеляційного суду, а також номер та дата доручення слідчого.

Також складені протоколи за результатами проведених НСРД доводять винуватість особи у вчиненні інкримінованих йому кримінальних правопорушень у сукупності з іншими доказами. При цьому, доказів того, що проведення зазначених слідчих дій істотно порушило права обвинуваченого сторона захисту не надала і матеріали кримінального провадження такого не містять.

Автор: Наталя Мамченко

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