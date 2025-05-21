Чи може дитина 9 років укласти договір з адвокатом – позиція Верховного Суду

Верховний Суд зазначив, що батьки, дізнавшись про вчинення малолітнім правочину, протягом одного місяця не заявили претензії адвокату, тож, договір про надання правової допомоги, укладений між малолітнім і адвокатом, вважається схваленим.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Якщо батьки малолітньої особи, дізнавшись про вчинення малолітнім правочину, а саме укладення договору про надання правової допомоги, протягом одного місяця не заявили претензії адвокату, в такому випадку договір про надання правової допомоги, укладений між малолітньою особою та адвокатом, вважається схваленим. На це вказав Верховний Суд у постанові по справі №645/5180/19.

Обставини справи

Мати дитини звернулася до суду з позовом до батька дитини про визначення місця проживання дитини разом із матір’ю. Батько дитини звернувся до суду з зустрічним позовом до матері дитини про визначення місця проживання дитини з батьком. Рішенням районного суду позов матері дитини задоволено. Визначено місце проживання малолітньої дитини разом із матір’ю. Відмовлено у задоволенні зустрічного позову.

Ухвалою апеляційного суду апеляційну скаргу адвоката, яка діє в інтересах дитини, законним представником якого є батько, повернуто.

Ухвалу суду апеляційної інстанції мотивовано тим, що апеляційна скарга підписана особою, яка не має на це повноважень, оскільки до апеляційної скарги адвокат долучила ордер про надання правничої допомоги дитині на підставі договору про надання правової допомоги від 6 травня 2023 року, коли малолітньому повних 9 років, тому з урахуванням норм статей 31, 32, 34, 47 ЦК України він не мав дієздатності на укладення відповідного договору, що виключає можливість адвоката на представництво інтересів малолітнього та підписання апеляційної скарги.

Що вирішив Верховний Суд

Верховний Суд скасував ухвалу апеляційного суду та направив справу до суду апеляційної інстанції для вирішення питання про відкриття апеляційного провадження, вказавши, що апеляційний суд не врахував, що правочин, який вчинений малолітньою особою за межами її цивільної дієздатності без згоди батьків (усиновлювачів) чи опікуна, може бути схвалений.

Схвалення правочину, вчиненого малолітньою особою за межами її цивільної дієздатності, має місце, якщо батьки (усиновлювачі) чи опікун, дізнавшись про його вчинення, протягом одного місяця не заявили претензії другій стороні правочину.

Тобто схвалення правочину припускається, якщо батьки (усиновлювачі) чи опікун, довідавшись про правочин, не заявили претензію іншій стороні.

По своїй суті схвалення правочину виключає можливість кваліфікації правочину, вчиненого малолітньою особою за межами її цивільної дієздатності без згоди батьків (усиновлювачів) чи опікуна, як нікчемного.

Суд не встановив, що батьки, дізнавшись про вчинення малолітнім правочину, протягом одного місяця заявили претензії адвокату. За таких обставин договір про надання правової допомоги, укладений між малолітнім і адвокатом, вважається схваленим. У зв’язку із цим адвокат мала право представляти інтереси малолітнього та підписувати апеляційну скаргу від його імені на підставі договору про надання правової допомоги.

Автор: Наталя Мамченко

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.