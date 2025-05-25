Прямо у входа в укрытие – момент прилета российского шахеда в Киеве попал на видео

Дрон взорвался в нескольких метрах от входа в паркинг, где люди скрывались во время воздушной тревоги.

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В сети появилось полное видео момента удара российского «Шахеда» по Киеву — взрыв произошел буквально в нескольких метрах от входа в паркинг, который используется как укрытие.

На записи видно, как люди находились рядом с укрытием, когда внезапно раздался мощный взрыв. Камера зафиксировала вспышку и ударную волну, которая подняла пыль и обломки.

Инцидент произошел во время массированной ночной атаки РФ на украинские города. Столица была одной из основных целей. В частности, повреждения зафиксированы в Шевченковском, Голосеевском и Днепровском районах столицы. В результате атаки пострадали 11 жителей Киева, трое из них госпитализированы.

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