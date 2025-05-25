Практика судов
  1. В Украине

Прямо у входа в укрытие – момент прилета российского шахеда в Киеве попал на видео

11:24, 25 мая 2025
Дрон взорвался в нескольких метрах от входа в паркинг, где люди скрывались во время воздушной тревоги.
Прямо у входа в укрытие – момент прилета российского шахеда в Киеве попал на видео
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В сети появилось полное видео момента удара российского «Шахеда» по Киеву — взрыв произошел буквально в нескольких метрах от входа в паркинг, который используется как укрытие.

На записи видно, как люди находились рядом с укрытием, когда внезапно раздался мощный взрыв. Камера зафиксировала вспышку и ударную волну, которая подняла пыль и обломки.

Инцидент произошел во время массированной ночной атаки РФ на украинские города. Столица была одной из основных целей. В частности, повреждения зафиксированы в Шевченковском, Голосеевском и Днепровском районах столицы. В результате атаки пострадали 11 жителей Киева, трое из них госпитализированы.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий. 

Киев шахеды обстрел дрон

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Пленум Верховного Суда предлагает отклонить законопроект о проверке судей Верховного Суда и ВАКС в течение 2 лет при участии ГРД

Во время обсуждения было констатировано, что законопроектом 13165 предлагается новая тотальная проверка судей Верховного Суда и ВАКС за весь период с неясными сроками и основаниями.

Суд не имеет права решать вопрос о снижении суммы расходов на профессиональную правовую помощь по собственной инициативе – Верховный Суд

Снижение суммы судебных расходов на профессиональную юридическую помощь, подлежащих распределению между сторонами, возможно исключительно на основании ходатайства другой стороны с обоснованием несоблюдения требований соразмерности расходов со сложностью дела, объемом и временем выполнения работ.

Верховный Суд указал, что государство Украина не несет ответственности за вред, причиненный владельцу недвижимости в результате вооруженной агрессии РФ, поскольку государство установило механизм компенсации

Истец указывал, что в результате артиллерийских обстрелов его дом был полностью разрушен, и считал, что обязанность по возмещению в полном объеме лежит на государстве Украина и РФ.

Если кандидата на должность судьи по дороге на экзамен задержит ТЦК, то уважительность или неуважительность его неявки определит ВККС

Кандидатам на должности судей все же желательно уведомить Комиссию об обстоятельствах, препятствующих сдаче экзамена.

«Вы квартирант и человек с Востока» – в суде поссорились судьи из восточной и западной областей Украины

Кто из судей говорит правду, а кто – нет, понять пока сложно.

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Андрій Бутирський
    Андрій Бутирський
    суддя Господарського суду Чернівецької області