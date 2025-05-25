Прямо біля входу в укриття — момент прильоту російського шахеда в Києві потрапив на відео

Дрон вибухнув за кілька метрів від входу в паркінг, де люди ховалися під час повітряної тривоги.

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У мережі з’явилося повне відео моменту удару російського шахеда у Києві — вибух стався буквально за кілька метрів від входу до паркінгу, який виконує функцію укриття.

На записі видно, як люди перебували поруч з укриттям, коли раптово пролунав потужний вибух. Камера зафіксувала спалах та ударну хвилю, яка здійняла пил та уламки.

Інцидент стався під час масованої нічної атаки РФ на українські міста. Столиця була серед головних цілей. Зокрема, пошкодження зафіксовано у Шевченківському, Голосіївському та Дніпровському районах столиці. Внаслідок атаки постраждали 11 мешканців Києва, троє з них ушпиталені.

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