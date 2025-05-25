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Нідерланди відправлять Україні останні обіцяних F-16

14:41, 25 травня 2025
Нідерланди завершують передачу Україні всіх 24 обіцяних винищувачів F-16 — останній вирушить 26 травня.
Нідерланди відправлять Україні останні обіцяних F-16
Фото: militarnyi
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Останні з 24 винищувачів F-16, які Нідерланди пообіцяли передати Україні, буде відправлений у понеділок, 26 травня. Про це заявив міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс в ефірі WNL op Zondag.

«Це означає, що всі 24 обіцяні винищувачі незабаром будуть в Україні», — підкреслив очільник оборонного відомства.

Брекельманс також наголосив, що Нідерланди й надалі підтримуватимуть Україну та закликав союзників посилювати тиск на Росію. Окрім передачі літаків, країна бере участь у навчанні українських пілотів і технічного персоналу, а також передає досвід військової доктрини.

«Ми також навчаємо пілотів і техніків і ділимося нашими військовими доктринами, щоб Україна могла побудувати сучасні збройні сили, що відповідають силам країн-членів НАТО», — зазначив Брекельманс.

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