Практика судов
  1. В Украине
  2. / В мире

Нидерланды отправят Украине последние обещанных F-16

14:41, 25 мая 2025
Нидерланды завершают передачу Украине всех 24 обещанных истребителей F-16 – последний отправится 26 мая.
Нидерланды отправят Украине последние обещанных F-16
Фото: militarnyi
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Последние из 24 истребителей F-16, которые Нидерланды пообещали передать Украине, будет отправлен в понедельник, 26 мая. Об этом заявил министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс в эфире WNL op Zondag.

«Это означает, что все 24 обещанных истребителя вскоре будут в Украине», - подчеркнул глава оборонного ведомства.

Брекельманс также отметил, что Нидерланды и в дальнейшем будут поддерживать Украину и призвал союзников усиливать давление на Россию. Кроме передачи самолетов, страна участвует в обучении украинских пилотов и технического персонала, а также передает опыт военной доктрины.

«Мы также обучаем пилотов и техников и делимся нашими военными доктринами, чтобы Украина могла построить современные вооруженные силы, соответствующие силам стран-членов НАТО», - отметил Брекельманс.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий. 

Нидерланды авиация

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Депутатам предлагают разрешить совмещать должности премьер-министра и министров Кабмина – Галина Третьякова внесла законопроект

Народным депутатам предлагается разрешить совмещать должности премьер-министра, первого вице-премьер-министра, вице-премьер-министра, министра, заместителя министра и другие политические должности.

Мобилизация не спасет коррупционеров от приговора – депутаты предлагают изменения в УК и УПК

Депутаты указывают, что на данный момент имеет место ситуация, когда лицо в течение длительного времени проходит военную службу, судебное производство приостановлено, а сроки привлечения к уголовной ответственности продолжают истекать, в результате чего обвиняемые могут избежать уголовной ответственности.

Может ли ребенок 9 лет заключить договор с адвокатом – позиция Верховного Суда

Верховный Суд отметил, что родители, узнав о совершении малолетним сделки, в течение одного месяца не заявили претензии адвокату, поэтому договор о предоставлении правовой помощи, заключенный между малолетним и адвокатом, считается одобренным.

Определения следственного судьи о проведении НСРД были уничтожены судом в связи с угрозой их захвата – ВС объяснил, можно ли признать доказательства недопустимыми.

Процессуальные решения следователя и следственного судьи, которые служили основанием для проведения НСРД, были уничтожены апелляционным судом в связи с угрозой их захвата.

Пленум Верховного Суда предлагает отклонить законопроект о проверке судей Верховного Суда и ВАКС в течение 2 лет при участии ГРД

Во время обсуждения было констатировано, что законопроектом 13165 предлагается новая тотальная проверка судей Верховного Суда и ВАКС за весь период с неясными сроками и основаниями.

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Андрій Бутирський
    Андрій Бутирський
    суддя Господарського суду Чернівецької області