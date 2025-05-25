Нидерланды отправят Украине последние обещанных F-16

Нидерланды завершают передачу Украине всех 24 обещанных истребителей F-16 – последний отправится 26 мая.

Фото: militarnyi

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Последние из 24 истребителей F-16, которые Нидерланды пообещали передать Украине, будет отправлен в понедельник, 26 мая. Об этом заявил министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс в эфире WNL op Zondag.

«Это означает, что все 24 обещанных истребителя вскоре будут в Украине», - подчеркнул глава оборонного ведомства.

Брекельманс также отметил, что Нидерланды и в дальнейшем будут поддерживать Украину и призвал союзников усиливать давление на Россию. Кроме передачи самолетов, страна участвует в обучении украинских пилотов и технического персонала, а также передает опыт военной доктрины.

«Мы также обучаем пилотов и техников и делимся нашими военными доктринами, чтобы Украина могла построить современные вооруженные силы, соответствующие силам стран-членов НАТО», - отметил Брекельманс.

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