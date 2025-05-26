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В Белой Церкви будут судить хирурга ВВК за 40 000 гривен взятки за «ограниченную пригодность»

07:18, 26 мая 2025
Хирург обещал клиенту, что за 40 000 гривен может повлиять на решение ВВК.
В Белой Церкви будут судить хирурга ВВК за 40 000 гривен взятки за «ограниченную пригодность»
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Киевская областная прокуратура сообщила, что направила в суд обвинительный акт против хирурга-внештатника военно-врачебной комиссии (ВВК) в Белой Церкви по факту злоупотребления влиянием (ч. 3 ст. 369-2 УК Украины). Врач обещал внести в медицинскую карту военнообязанного ложную запись о диагнозе и добиться от председателя ВВК заключения об установлении категории «ограниченно годен» к службе в тылу - за 40 000 гривен неправомерной выгоды.

По данным следствия, в течение нескольких дней хирург убеждал клиента, что может повлиять на решение комиссии, чтобы тот получил более мягкую категорию годности. За свои «услуги» он требовал от мужчины 40 000 грн, которые должны были быть переданы ему через посредника.

Сейчас обвинительный акт направлен в Белоцерковский горрайонный суд. Медику грозит до восьми лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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прокуратура взятка Белая Церковь ВВК

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