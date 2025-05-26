ИИ-модель Aurora от Microsoft предсказывает тайфуны и ураганы

Microsoft представила метеомодель для сверхточного прогнозирования погодных явлений.

Фото: SteamaCo

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Компания Microsoft представила свою новую метеорологическую модель искусственного интеллекта под названием Aurora, которая способна с высокой точностью предсказывать атмосферные явления - от качества воздуха до тайфунов и ураганов. По данным корпорации, Aurora не только точнее, чем традиционные системы, но и в десятки раз быстрее.

Согласно исследованию, опубликованному в журнале Nature, Aurora обучена на более чем миллионе часов данных со спутников, метеостанций, радаров и компьютерных симуляций. Это позволяет модели гибко адаптироваться к новым погодным условиям и выявлять угрозы раньше, чем это могут сделать обычные методы.

В частности, Aurora смогла предсказать тайфун Доксури за четыре дня до его удара по Филиппинам, а также успешно спрогнозировала песчаную бурю в Ираке в 2022 году. Модель также продемонстрировала лучшие результаты по сравнению с Национальным центром ураганов США по прогнозированию траекторий тропических циклонов.

В отличие от традиционных метеосистем, которые требуют часов расчетов на суперкомпьютерах, Aurora генерирует прогнозы за считанные секунды.

Microsoft уже начала использовать эту модель в своем приложении MSN Weather, которое теперь может предоставлять более детализированные почасовые прогнозы с учетом осадков, температуры и облачности.

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