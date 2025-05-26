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ШІ-модель Aurora від Microsoft передбачає тайфуни та урагани

07:36, 26 травня 2025
Microsoft представила метеомодель для надточного прогнозування погодних явищ.
ШІ-модель Aurora від Microsoft передбачає тайфуни та урагани
Фото: SteamaCo
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Компанія Microsoft презентувала свою нову метеорологічну модель штучного інтелекту під назвою Aurora, яка здатна з високою точністю передбачати атмосферні явища — від якості повітря до тайфунів та ураганів. За даними корпорації, Aurora не лише точніша, ніж традиційні системи, а й у десятки разів швидша.

Згідно з дослідженням, опублікованим у журналі Nature, Aurora навчена на понад мільйоні годин даних із супутників, метеостанцій, радарів та комп’ютерних симуляцій. Це дозволяє моделі гнучко адаптуватися до нових погодних умов і виявляти загрози раніше, ніж це можуть зробити звичайні методи.

Зокрема, Aurora змогла передбачити тайфун Доксурі за чотири дні до його удару по Філіппінах, а також успішно спрогнозувала піщану бурю в Іраку у 2022 році. Модель також продемонструвала кращі результати у порівнянні з Національним центром ураганів США щодо прогнозування траєкторій тропічних циклонів.

На відміну від традиційних метеосистем, які потребують годин розрахунків на суперкомп’ютерах, Aurora генерує прогнози за лічені секунди.

Microsoft вже почала використовувати цю модель у своєму додатку MSN Weather, який тепер може надавати більш деталізовані погодинні прогнози з урахуванням опадів, температури та хмарності.

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Microsoft ШІ

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