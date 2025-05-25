Росія готує нову хвилю комбінованих атак по Україні – ЦПД РНБО

Андрій Коваленко заявив, що РФ може планувати чергові атаки, а мир лише «для картинки».

Фото: Getty Images

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Російські окупаційні війська можуть планувати чергову хвилю комбінованих атак по Україні. Про це попередив керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко.

У своєму повідомленні в Telegram він зазначив, що у російському інформаційному просторі вже з’являються сигнали, які свідчать про можливу підготовку масованих обстрілів.

«На жаль, внаслідок безкарності зі сторони Заходу, росія схоже не збирається припиняти такі удари. Принаймні, в інформаційному полі росіян є сигнали про підготовку повторних комбінованих ударів по Україні», — написав Коваленко.

Він також звернув увагу, що у внутрішній російській риториці відсутні будь-які натяки на припинення війни. За словами посадовця, окупанти говорять про «бажання миру» лише на зовнішню аудиторію, зокрема для Заходу, щоб створити ілюзію миролюбства.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.