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Росія готує нову хвилю комбінованих атак по Україні – ЦПД РНБО

13:47, 25 травня 2025
Андрій Коваленко заявив, що РФ може планувати чергові атаки, а мир лише «для картинки».
Росія готує нову хвилю комбінованих атак по Україні – ЦПД РНБО
Фото: Getty Images
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Російські окупаційні війська можуть планувати чергову хвилю комбінованих атак по Україні. Про це попередив керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко.

У своєму повідомленні в Telegram він зазначив, що у російському інформаційному просторі вже з’являються сигнали, які свідчать про можливу підготовку масованих обстрілів.

«На жаль, внаслідок безкарності зі сторони Заходу, росія схоже не збирається припиняти такі удари. Принаймні, в інформаційному полі росіян є сигнали про підготовку повторних комбінованих ударів по Україні», — написав Коваленко.

Він також звернув увагу, що у внутрішній російській риториці відсутні будь-які натяки на припинення війни. За словами посадовця, окупанти говорять про «бажання миру» лише на зовнішню аудиторію, зокрема для Заходу, щоб створити ілюзію миролюбства.

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росія РНБО обстріл

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