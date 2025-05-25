Россия готовит новую волну комбинированных атак по Украине – ЦПД СНБО

Андрей Коваленко заявил, что РФ может планировать очередные атаки, а мир только «для картинки».

Фото: Getty Images

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Российские оккупационные войска могут планировать очередную волну комбинированных атак по Украине. Об этом предупредил руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко.

В своем сообщении в Telegram он отметил, что в российском информационном пространстве уже появляются сигналы, свидетельствующие о возможной подготовке массированных обстрелов.

«К сожалению, вследствие безнаказанности со стороны Запада, россия похоже не собирается прекращать такие удары. По крайней мере, в информационном поле россиян есть сигналы о подготовке повторных комбинированных ударов по Украине», - написал Коваленко.

Он также обратил внимание, что во внутренней российской риторике отсутствуют какие-либо намеки на прекращение войны. По словам чиновника, оккупанты говорят о «желании мира» только на внешнюю аудиторию, в частности для Запада, чтобы создать иллюзию миролюбия.

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