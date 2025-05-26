У Білій Церкві судитимуть хірурга ВЛК за 40 000 гривень хабаря за «обмежену придатність»

Хірург обіцяв клієнту, що за 40 000 гривень може вплинути на рішення ВЛК.

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Київська обласна прокуратура повідомила, що направила до суду обвинувальний акт проти хірурга-позаштатника військово-лікарської комісії (ВЛК) у Білій Церкві за фактом зловживання впливом (ч. 3 ст. 369-2 КК України). Лікар обіцяв внести до медичної картки військовозобов’язаного неправдивий запис щодо діагнозу та домогтися від голови ВЛК висновку про встановлення категорії «обмежено придатний» до служби у тилу — за 40 000 гривень неправомірної вигоди.

За даними слідства, упродовж кількох днів хірург переконував клієнта, що може вплинути на рішення комісії, аби той отримав більш м’яку категорію придатності. За свої «послуги» він вимагав від чоловіка 40 000 грн, які мали бути передані йому через посередника.

Наразі обвинувальний акт скеровано до Білоцерківського міськрайонного суду. Медикові загрожує до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна.

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