У Запоріжжі студент за 55 тисяч гривень продавав фіктивні документи для ухилення від мобілізації

Правоохоронці викрили схему, за якою понад 60 чоловіків змогли виїхати за кордон за підробленими довідками, виготовленими за гроші.

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У Запоріжжі викрито чоловіка, який за гроші забезпечував виготовлення фіктивних документів для ухиляння від мобілізації. Про це повідомляє Запорізька обласна прокуратура.

За даними слідства, студент одного з вишів Запоріжжя у змові з іншими учасниками схеми ухилення від мобілізації за грошову винагороду сприяв чоловікам призовного віку у виготовленні фіктивних документів, які забезпечували їх подальше виключення з військового обліку та безперешкодний виїзд за кордон.

За попередніми даними, у такий спосіб упродовж 2024-2025 років їм вдалося переправити через державний кордон України близько 60 осіб.

Правоохоронці затримали підозрюваного під час передачі таких документів черговому «клієнту». Йшлося про виготовлення за 55 тисяч гривень фіктивної довідки про опікунство над дружиною, яка нібито має інвалідність.

Наразі юнак за рішенням суду перебуває під вартою.

Триває слідство, вживаються заходи зі встановлення інших осіб, причетних до протиправної діяльності.

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