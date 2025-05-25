В Запорожье студент за 55 тысяч гривен продавал фиктивные документы для уклонения от мобилизации

Правоохранители разоблачили схему, по которой более 60 мужчин смогли выехать за границу за поддельными справками, изготовленными за деньги.

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В Запорожье разоблачен мужчина, который за деньги обеспечивал изготовление фиктивных документов для уклонения от мобилизации. Об этом сообщает Запорожская областная прокуратура.

По данным следствия, студент одного из вузов Запорожья, действуя в сговоре с другими участниками схемы уклонения от мобилизации, за денежное вознаграждение помогал мужчинам призывного возраста изготавливать фиктивные документы, которые обеспечивали их последующее исключение из военного учета и беспрепятственный выезд за границу.

По предварительной информации, таким образом в течение 2024–2025 годов им удалось переправить через государственную границу Украины около 60 человек.

Правоохранители задержали подозреваемого во время передачи таких документов очередному «клиенту». Речь шла об изготовлении за 55 тысяч гривен фиктивной справки об опекунстве над женой, которая якобы является инвалидом.

В настоящее время молодой человек по решению суда находится под стражей.

Продолжается следствие, принимаются меры по установлению других лиц, причастных к противоправной деятельности.

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