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АРМА продаст арестованное оборудование для майнинга криптовалют, изъятое у предприятия «Леса Украины»

14:59, 25 мая 2025
Агентство уже готовит конкурсную процедуру по отбору субъекта реализации арестованного оборудования.
АРМА продаст арестованное оборудование для майнинга криптовалют, изъятое у предприятия «Леса Украины»
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Агентство по розыску и управлению активами будет реализовывать майнинговую ферму, которую обнаружили в помещении одного из филиалов государственного предприятия «Леса Украины». Об этом сообщает АРМА.

Так, согласно постановлению Лычаковского районного суда г. Львова, в управление Национальному агентству по розыску и управлению активами передано арестованное техническое оборудование для добычи криптовалюты путем реализации. Оно использовалось в рамках преступной схемы растраты средств государственного предприятия.

Согласно материалам досудебного расследования, должностные лица одного из филиалов ГП «Леса Украины», злоупотребляя служебным положением, организовали незаконную деятельность майнинговых центров в служебных помещениях лесничеств. Речь идет о злоупотреблениях в условиях военного положения с целью личного обогащения.

«Во исполнение поручения главы АРМА Западным межрегиональным территориальным управлением был проведен осмотр актива: установлено его наличие, целостность и пригодность к эксплуатации. Результаты осмотра подтверждены выводами комплексной судебной компьютерно-технической и коммуникационной экспертизы, которая засвидетельствовала исправность устройств и их способность осуществлять майнинг криптовалют при соответствующих условиях», — говорится в сообщении.

АРМА уже готовит конкурсную процедуру по отбору субъекта, который займется реализацией арестованного оборудования.

Как известно, в июне 2023 года сотрудники ГБР выявили деятельность подпольного дата-центра по майнингу криптовалют, который был обустроен в служебных помещениях филиала «Рава-Русское лесное хозяйство» ГП «Леса Украины».

Криптоферму организовали: бывший директор, возглавляющий другой филиал, его заместитель, который сейчас занимает должность директора, главный бухгалтер и другие ответственные лица.

Установлено, что оплату за потребленную электроэнергию осуществляло государственное предприятие, а злоумышленники получали чистую прибыль.

По предварительным подсчетам, убытки составили более 1,5 млн грн, а фигуранты заработали на этом как минимум 4 млн грн.

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криптовалюта АРМА

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