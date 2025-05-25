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АРМА продасть арештоване обладнання для майнингу криптовалют, яке вилучили у підприємства «Ліси України»

14:59, 25 травня 2025
Агентство вже готує конкурсну процедуру з відбору суб’єкта реалізації арештованого обладнання.
АРМА продасть арештоване обладнання для майнингу криптовалют, яке вилучили у підприємства «Ліси України»
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Агентство з розшуку та менеджменту активів реалізовуватиме майнінгову ферму, яку знайшли в приміщенні однієї з філій державного підприємства «Ліси України». Про це повідомляє АРМА.

Так, ухвалою Личаківського районного суду м. Львова до Національного агентства з розшуку та менеджменту активів передано в управління шляхом реалізації арештоване технічне обладнання для видобутку криптовалют, що використовувалося у межах злочинної схеми розтрати коштів державного підприємства.

Згідно з матеріалами досудового розслідування, посадові особи однієї із філій ДСГП «Ліси України», зловживаючи службовим становищем, організували незаконну діяльність майнінгових центрів у службових приміщеннях лісництв. Йдеться про зловживання в умовах воєнного стану з метою особистого збагачення.

«На виконання доручення Голови АРМА Західним міжрегіональним територіальним управлінням проведено огляд активу: встановлено його наявність, цілісність і придатність до експлуатації. Результати огляду підтверджено висновками комплексної судової комп’ютерно-технічної та комунікаційної експертизи, яка засвідчила справність пристроїв та їх здатність здійснювати майнінг криптовалют за відповідних умов», — йдеться у повідомленні.

АРМА вже готує конкурсну процедуру з відбору суб’єкта реалізації арештованого обладнання.

Як відомо, у червні 2023 року працівники ДБР викрили діяльність підпільного дата-центру з майнінгу криптовалют, яку облаштували в службових приміщеннях філії «Рава-Руське лісове господарство» ДСЛП «Ліси України».

Організували криптоферму: колишній директор, який очолює іншу філію, його заступник, який нині обіймає посаду директора, головний бухгалтер та інші відповідальні особи.

Встановлено, що кошти за витрачену електроенергію сплачувало державне підприємство, а зловмисники отримували чистий прибуток.

За попередніми підрахунками, збитки склали понад 1,5 млн грн, а фігуранти заробили на цьому щонайменше 4 млн грн.

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криптовалюта АРМА

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