Суд на Буковині скасував незаконну мобілізацію 19-річного хлопця

ТЦК не надав доказів, на якій підставі та у якому статусі було мобілізованого позивача, який не досяг 25-річного віку.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

На Буковині 19-річний хлопець через суд скасував свою мобілізацію. Рішення у справі № 600/3179/24-а оприлюднив Чернівецький окружний адміністративний суд.

Як вказується у матеріалах справи, до суду із позовом до ТЦК та військової частини звернувся адвокат мобілізованого хлопця. Він розповів, що на початку червня 2024 року його клієнта протиправно мобілізували на військову службу – на час мобілізації йому було 19 років і він не перебував на обліку військовозобов’язаних.

Адвокат просив визнати протиправними та скасувати накази про призов на військову службу, зарахування до списків особового складу військової частини.

Представники ТЦК та військової частини не скористались правом подати відзив на позовну заяву та пояснити свою позицію.

«Позивач не перебував станом на 7.06.2024 на військовому обліку військовозобов’язаних та не досяг 25 років, а тому в розумінні частини п’ятої ст. 23 Закону України №3543 не підлягав призову на військову службу під час мобілізації», – вказано у рішенні суду.

Суд зазначає, що ТЦК не надав доказів, на якій підставі та у якому статусі було мобілізованого позивача, який не досяг 25-річного віку. ТЦК не скористався правом подати відзив на позовну заяву.

За словами судді, «неподання суб’єктом владних повноважень відзиву на позов без поважних причин може бути кваліфіковано судом як визнання позову».

Суд задовольнив позов, визнав протиправними та скасував накази про призов позивача на військову службу та про зарахування до списків особового складу військової частини.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.