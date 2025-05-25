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Суд на Буковине упразднил незаконную мобилизацию 19-летнего парня

15:17, 25 мая 2025
ТЦК не предоставил доказательств, на каком основании и в каком статусе был мобилизованный истец, не достигший 25-летнего возраста.
Суд на Буковине упразднил незаконную мобилизацию 19-летнего парня
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На Буковине 19-летний парень через суд отменил свою мобилизацию. Решение по делу № 600/3179/24-а обнародовал Черновицкий окружной административный суд.

Как указано в материалах дела, в суд с иском к ТЦК и воинской части обратился адвокат мобилизованного юноши. Он сообщил, что в начале июня 2024 года его клиента незаконно мобилизовали на военную службу — на момент мобилизации ему было 19 лет, и он не состоял на воинском учёте.

Адвокат просил признать незаконными и отменить приказы о призыве на военную службу и зачислении в списки личного состава воинской части.

Представители ТЦК и воинской части не воспользовались правом подать отзыв на исковое заявление и объяснить свою позицию.

«Истец на 07.06.2024 не состоял на воинском учёте и не достиг 25 лет, а потому, согласно части пятой статьи 23 Закона Украины №3543, не подлежал призыву на военную службу во время мобилизации», — говорится в решении суда.

Суд отметил, что ТЦК не представил доказательств, на каком основании и в каком статусе был мобилизован истец, не достигший 25-летнего возраста. ТЦК не воспользовался правом на подачу отзыва.

По словам судьи, «непредоставление субъектом властных полномочий отзыва на иск без уважительных причин может быть расценено судом как признание иска».

Суд удовлетворил иск, признал незаконными и отменил приказы о призыве истца на военную службу и о зачислении его в списки личного состава воинской части.

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