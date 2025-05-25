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У Британії адвоката звинувачують у відмиванні грошей — його судитимуть разом із бухгалтером

14:23, 25 травня 2025
Їх підозрюють у фінансових махінаціях, участі у схемах з відмивання коштів та порушенні правил перевірки клієнтів під час ділових відносин.
У Британії адвоката звинувачують у відмиванні грошей — його судитимуть разом із бухгалтером
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У Британії адвоката звинувачують у відмиванні грошей. Про це повідомляє Law Gazette.

Так, Національне кримінальне агентство Великої Британії (NCA) висунуло обвинувачення у відмиванні коштів 37-річному адвокату Ахмеду Якубу, який працює у Бірмінгемі.

За даними слідства, Якуб постане перед судом разом із бухгалтером Набілом Афзалом. Обох викликають до Вестмінстерського магістратського суду 17 червня. Їм інкримінують по три окремі правопорушення:

участь у схемах з відмивання грошей,

сприяння або заохочення до відмивання грошей,

порушення вимог щодо перевірки клієнтів при встановленні ділових відносин.

Уточнюється, що йдеться про період між 18 лютого 2020 року та 8 січня 2021 року. Обоє обвинувачених мешкають у Бірмінгемі: Якуб — у районі Перрі-Бар, Афзал — в Еджбастоні.

Згідно з реєстром Соліситорського регуляторного органу (SRA), Якуб був допущений до адвокатської практики у травні 2014 року.

На момент публікації NCA не надає додаткових деталей справи. Якщо вину підозрюваних доведуть у суді, їм може загрожувати серйозне покарання, зокрема тривале позбавлення волі.

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адвокат Великобританія Велика Британія

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