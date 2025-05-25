В Британии адвокат обвиняется в отмывании денег — его будут судить вместе с бухгалтером

Их подозревают в финансовых махинациях, участии в схемах отмывания средств и нарушении правил проверки клиентов во время деловых отношений.

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В Великобритании адвоката обвиняют в отмывании денег. Об этом сообщает Law Gazette.

Так, Национальное агентство по борьбе с преступностью Великобритании (NCA) предъявило обвинение в отмывании средств 37-летнему адвокату Ахмеду Якубу, работающему в Бирмингеме.

По данным следствия, Якуб предстанет перед судом вместе с бухгалтером Набилом Афзалом. Обоих вызвали в Вестминстерский магистратский суд на 17 июня. Им предъявлены три отдельных обвинения:

– участие в схемах отмывания денег,

– содействие или подстрекательство к отмыванию денег,

– нарушение требований по проверке клиентов при установлении деловых отношений.

Уточняется, что правонарушения касаются периода с 18 февраля 2020 года по 8 января 2021 года. Оба обвиняемых проживают в Бирмингеме: Якуб — в районе Перри-Бар, Афзал — в Эджбастоне.

Согласно реестру Солиситорского регуляторного органа (SRA), Якуб получил допуск к адвокатской практике в мае 2014 года.

На момент публикации NCA не раскрывает дополнительных подробностей дела. Если вина подозреваемых будет доказана в суде, им может грозить серьёзное наказание, включая длительное лишение свободы.

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