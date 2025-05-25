Сдаете в аренду недвижимость юрлицу или предпринимателю – особенности начисления НДФЛ

В случае аренды недвижимого имущества, принадлежащего физлицу, арендатор является налоговым агентом.

Фото: unsplash

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Главном управлении ГНС в Ивано-Франковской области рассказали о нюансах начисления НДФЛ, если физическое лицо сдает в аренду недвижимое имущество юридическому лицу или предпринимателю.

Так, в общий месячный (годовой) налогооблагаемый доход плательщика налога включаются, в частности, доходы от предоставления имущества в лизинг, аренду или субаренду, определенные в порядке, установленном п. 170.1 ст. 170 Налогового кодекса Украины (НКУ).

Налоговым агентом плательщика налога – арендодателя по доходу от предоставления в аренду (эмфитевзис) земельного участка сельскохозяйственного назначения, земельной доли (пая), имущественного пая, является арендатор.

При этом объект налогообложения определяется, исходя из размера арендной платы, указанной в договоре аренды, но не менее минимальной суммы арендного платежа, установленной законодательством по вопросам аренды земли.

Налоговым агентом плательщика налога – арендодателя при начислении дохода от сдачи в аренду объектов недвижимости, кроме указанных в п.п. 170.1.1 п. 170.1 ст. 170 НКУ (включая земельный участок под такой недвижимостью или приусадебный участок), также является арендатор.

При этом объект налогообложения определяется, исходя из размера арендной платы, указанной в договоре аренды, но не ниже минимальной суммы арендного платежа за полный или неполный месяц аренды.

Доходы от сдачи в аренду (субаренду), внаем (поднаем) недвижимого имущества облагаются налогом налоговым агентом при их начислении (выплате) по ставке, определенной п. 167.1 ст. 167 НКУ.

Налоговый агент, который начисляет (выплачивает, предоставляет) налогооблагаемый доход в пользу плательщика налога, обязан удерживать налог из суммы такого дохода за его счет, применяя ставку, определенную в ст. 167 НКУ.

Налог уплачивается (перечисляется) в соответствующий бюджет во время выплаты налогооблагаемого дохода единым платежным документом. Банки и небанковские поставщики платежных услуг принимают платежные документы на выплату дохода только при одновременной подаче платежного поручения на перечисление соответствующего налога в бюджет или на зачисление суммы этого налога на единый счет, определенный ст. 35¹ НКУ (п.п. 168.1.2 п. 168.1 ст. 168 НКУ).

Если налогооблагаемый доход предоставляется в неденежной форме или выплачивается наличными из кассы налогового агента, налог уплачивается (перечисляется) в бюджет в течение трех банковских дней со дня, следующего за днем такого начисления (выплаты, предоставления).

Согласно п. 167.1 ст. 167 НКУ, ставка налога составляет 18% налоговой базы по доходам, начисленным (выплаченным, предоставленным) (кроме случаев, определенных в пп. 167.2–167.5 ст. 167 НКУ), в том числе, но не исключительно в форме: заработной платы, других поощрительных и компенсационных выплат или иных выплат и вознаграждений, которые начисляются (выплачиваются, предоставляются) плательщику в связи с трудовыми отношениями или по гражданско-правовым договорам.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.