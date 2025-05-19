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Верховный Суд указал, что государство Украина не несет ответственности за вред, причиненный владельцу недвижимости в результате вооруженной агрессии РФ, поскольку государство установило механизм компенсации

12:05, 19 мая 2025
Истец указывал, что в результате артиллерийских обстрелов его дом был полностью разрушен, и считал, что обязанность по возмещению в полном объеме лежит на государстве Украина и РФ.
Верховный Суд указал, что государство Украина не несет ответственности за вред, причиненный владельцу недвижимости в результате вооруженной агрессии РФ, поскольку государство установило механизм компенсации
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Лицо, которому причинен ущерб, имеет право на его возмещение в полном объеме, если иное не предусмотрено законом или договором. В то же время государство имеет позитивные обязанности, определенные Конвенцией о защите прав человека и основных свобод, по обеспечению эффективной защиты прав, в частности в аспекте возмещения имущественного вреда.

В случае вооруженной агрессии РФ против Украины государство Украина в лице Кабмина реализовало свое позитивное материальное обязательство по определению правил, направленных на восстановление прав пострадавших, в частности, в результате гибели гражданских лиц, повреждения имущества из-за вооруженной агрессии РФ.

На это указал Верховный Суд в постановлении от 5 марта 2025 года по делу 757/13711/22 по иску владельца имущества к государству Украина в лице Кабмина, Государственной казначейской службы Украины, РФ в лице правительства РФ о взыскании имущественного и морального вреда, причиненного в результате военного вторжения.

Обстоятельства дела

Истец указывал, что в результате артиллерийских обстрелов 27 февраля 2022 года его дом был полностью разрушен и не пригоден для дальнейшего использования для проживания.

Из-за разрушения дома, разрушения инфраструктуры пгт Гостомель, который оказался в зоне военных действий, в том числе газо-, водо- и электроснабжения, он не в состоянии пользоваться своим домом и имуществом.

Считал, что в результате артиллерийских обстрелов во время военного вторжения РФ на территорию Украины, в частности в пгт Гостомель, который находился под оккупацией российских военных до 2 апреля 2022 года, ему был причинен имущественный и моральный вред, обязанность по возмещению которого в полном объеме лежит на государстве Украина и РФ.

Суд первой инстанции иск удовлетворил частично, отметив, что в результате артиллерийских обстрелов во время вторжения РФ разрушен дом истца, который стал непригодным для дальнейшего проживания и пользования.

При этом судом учтено, что доводы истца о нарушении со стороны Украины ее позитивных обязанностей, выразившемся в бездействии по обеспечению безопасности жизни и имущества истца в результате вооруженной агрессии РФ, не подтверждены надлежащими и допустимыми доказательствами, а потому отказал в удовлетворении иска в части требований о взыскании с государства Украина в лице КМУ, Государственной казначейской службы Украины возмещения морального вреда, причиненного в результате невыполнения Украиной позитивных обязательств по обеспечению права собственности истца.

Апелляционный суд решение местного суда изменил, исключив из мотивировочной части ссылку на постановление КМУ от 18 декабря 2013 года №947 (в редакции постановления КМУ от 2 сентября 2020 года №767).

Истец обжаловал в кассационном порядке судебные решения в части отказа в удовлетворении его требования о взыскании с государства Украина в лице Кабинета Министров Украины, Государственной казначейской службы в его пользу возмещения морального вреда, причиненного в результате невыполнения Украиной позитивных обязательств по обеспечению права собственности, в размере 100 000 грн.

Что решил Верховный Суд

Верховный Суд согласился с выводами судов по следующим причинам. Государство Украина не несет ответственности за имущественный и моральный вред, причиненный владельцу недвижимого имущества в результате вооруженной агрессии РФ, если оно надлежащим образом выполнило свои позитивные обязанности по защите права собственности.

Такие позитивные обязанности включают создание юридических гарантий реализации права собственности (превентивные обязанности) и введение эффективных средств правовой защиты, с помощью которых пострадавший может защитить нарушенное право (компенсационные обязанности).

22 мая 2023 года вступил в силу Закон «О компенсации за повреждение и уничтожение отдельных категорий объектов недвижимого имущества в результате боевых действий, террористических актов, диверсий, вызванных вооруженной агрессией РФ против Украины, и Государственный реестр имущества, поврежденного и уничтоженного в результате боевых действий, террористических актов, диверсий, вызванных вооруженной агрессией Российской Федерации против Украины», который определяет перечень получателей компенсации за уничтоженное и поврежденное жилье, виды, механизм оценки потерь и порядок принятия решения о предоставлении средств.

Наличие утвержденных государством нормативно-правовых актов, устанавливающих механизм компенсации за поврежденное или уничтоженное имущество в результате вооруженной агрессии, и возможность обращения за такой компенсацией свидетельствуют о выполнении государством своих позитивных обязательств.

В этом деле истец не привел фактов, на основании которых можно было бы утверждать о нарушении государством Украина позитивного обязательства по обеспечению защиты его права собственности.

Автор: Наталя Мамченко

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Верховный Суд рф Украина война судебная практика компенсация

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