Ограниченно пригодные должны пройти ВЛК до 5 июня — что нужно знать

Повторно пройти ВЛК необходимо тем из военнообязанных, признанных ограниченно пригодными до 4 мая.

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Военнообязанным гражданам, которые до 4 мая 2024 года были признаны ограниченно пригодными к военной службе, необходимо повторно пройти военно-врачебную комиссию до 5 июня текущего года. Об этом напоминает Центр стратегических коммуникаций ВСУ.

Для получения направления на прохождение военно-врачебной комиссии необходимо:

– лично обратиться в территориальный центр комплектования и социальной поддержки по месту регистрации

– или воспользоваться электронным кабинетом призывника, военнообязанного или резервиста через мобильное приложение Резерв+

При себе необходимо иметь при этом:

документы, удостоверяющие личность;

военно-учетные документы;

медицинскую документацию (при наличии);

результаты предварительных медицинских обследований.

Напомним, что в Минобороны объяснили механизм прохождения повторной ВЛК для ограниченно годных военнообязанных.

Также сообщалось, что грозит ограниченно пригодным, не прошедшим повторную ВЛК до 5 июня.

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