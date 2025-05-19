Ограниченно пригодные должны пройти ВЛК до 5 июня — что нужно знать

Военнообязанным гражданам, которые до 4 мая 2024 года были признаны ограниченно пригодными к военной службе, необходимо повторно пройти военно-врачебную комиссию до 5 июня текущего года. Об этом напоминает Центр стратегических коммуникаций ВСУ.
Для получения направления на прохождение военно-врачебной комиссии необходимо:
– лично обратиться в территориальный центр комплектования и социальной поддержки по месту регистрации
– или воспользоваться электронным кабинетом призывника, военнообязанного или резервиста через мобильное приложение Резерв+
При себе необходимо иметь при этом:
Напомним, что в Минобороны объяснили механизм прохождения повторной ВЛК для ограниченно годных военнообязанных.
Также сообщалось, что грозит ограниченно пригодным, не прошедшим повторную ВЛК до 5 июня.
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