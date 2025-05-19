Обмежено придатні мають пройти ВЛК до 5 червня — що слід знати

Військовозобов'язаним громадянам, які до 4 травня 2024 року були визнані обмежено придатними до військової служби, необхідно повторно пройти військово-лікарську комісію до 5 червня поточного року. Про це нагадує Центр стратегічних комунікацій ЗСУ.
Для отримання направлення на проходження військово-лікарської комісії необхідно:
– особисто звернутися до територіального центру комплектування та соціальної підтримки за місцем реєстрації
– або скористатися електронним кабінетом призовника, військовозобов’язаного чи резервіста через мобільний додаток Резерв+
При собі необхідно мати при цьому:
Нагадаємо, що у Міноборони пояснили механізм проходження повторної ВЛК для обмежено придатних військовозобов'язаних.
Також повідомлялося, що загрожує обмежено придатним, які не пройдуть повторне ВЛК до 5 червня.
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