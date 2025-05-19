Обмежено придатні мають пройти ВЛК до 5 червня — що слід знати

Повторно пройти ВЛК необхідно тим з військовозобов'язаних, які були визнані обмежено придатними до 4 травня.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Військовозобов'язаним громадянам, які до 4 травня 2024 року були визнані обмежено придатними до військової служби, необхідно повторно пройти військово-лікарську комісію до 5 червня поточного року. Про це нагадує Центр стратегічних комунікацій ЗСУ.

Для отримання направлення на проходження військово-лікарської комісії необхідно:

– особисто звернутися до територіального центру комплектування та соціальної підтримки за місцем реєстрації

– або скористатися електронним кабінетом призовника, військовозобов’язаного чи резервіста через мобільний додаток Резерв+

При собі необхідно мати при цьому:

документи, що посвідчують особу;

військово-облікові документи;

медичну документацію (за наявності);

результати попередніх медичних обстежень.

Нагадаємо, що у Міноборони пояснили механізм проходження повторної ВЛК для обмежено придатних військовозобов'язаних.

Також повідомлялося, що загрожує обмежено придатним, які не пройдуть повторне ВЛК до 5 червня.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.