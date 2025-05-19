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Обмежено придатні мають пройти ВЛК до 5 червня — що слід знати

11:59, 19 травня 2025
Повторно пройти ВЛК необхідно тим з військовозобов'язаних, які були визнані обмежено придатними до 4 травня.
Обмежено придатні мають пройти ВЛК до 5 червня — що слід знати
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Військовозобов'язаним громадянам, які до 4 травня 2024 року були визнані обмежено придатними до військової служби, необхідно повторно пройти військово-лікарську комісію до 5 червня поточного року. Про це нагадує Центр стратегічних комунікацій ЗСУ. 

Для отримання направлення на проходження військово-лікарської комісії необхідно:

– особисто звернутися до територіального центру комплектування та соціальної підтримки за місцем реєстрації

– або скористатися електронним кабінетом призовника, військовозобов’язаного чи резервіста через мобільний додаток Резерв+

При собі необхідно мати при цьому:

  • документи, що посвідчують особу;
  • військово-облікові документи;
  • медичну документацію (за наявності);
  • результати попередніх медичних обстежень.

Нагадаємо, що у Міноборони пояснили механізм проходження повторної ВЛК для обмежено придатних військовозобов'язаних. 

Також повідомлялося, що загрожує обмежено придатним, які не пройдуть повторне ВЛК до 5 червня.

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ЗСУ військові ВЛК військова служба

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